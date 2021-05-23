أجمل موسيقي تصويرية.. شمس الزناتي يتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج «شمس الزناتى» تريند تويتر، بعدما طرح أحد مغردون تويتر سؤال يتضمن: «أحلى موسيقى تصويرية سمعتوها في فيلم عربي كان إيه؟» ليجمع جميع مغردون تويتر على أن أجمل تتر كان فى فيلم شمس الزناتى.

وقال إكرام محمد أحد مغردون تويتر: «أكثر حاجة لزقت فى دماغى الموسيقي التصويرية لشمس الزناتى»، بينما عدد عمرو محمود الكثير من الموسيقي التصويرية التى تركت أثر طيب فى نفوس الناس وهم خلى بالك من عقلك لعمر خيرت والمواطن مصرى لياسر عبد الرحمن وملاكى إسكندرية لـياسر عبد الرحمن والمشبوه لهانى شنودة وشمس الزناتى لهانى شنودة.

شمس الزناتي هو فيلم مصري عرض عام 1991، بطولة عادل إمام ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف، قصة الفيلم مقتبسة من الفيلم الأمريكي "السبعة الرائعون" ‏ الذي عرض عام 1960، والمقتبس بدوره من الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" الذي عرض عام 1954.

تدور قصة الفيلم حول أثناء الحرب العالمية الثانية تتعرض واحة بالصحراء الغربية لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي، يسافر عتمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

وتستكمل القصة: يستعين بشخص يدعي شمس الزناتى والذي يستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، يدخلون المعركة ضد برعي، ونتيجة لخيانة أحد البدو يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح. وفي أثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة و يعودون إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.

تتناول أيضا قصة الفيلم ضرورة ان تكون للحق قوة تحميه من بطش المعتدين وهذا ما تعلمه أهل القرية من تلك الصراعات التي حدثت.

وكان طاقم العمل هم

عادل إمام: (شمس الزناتي)

محمود حميدة: (المارشال برعي)

سوسن بدر: (حنة)

محمود الجندي: (سلامة الطفشان)

أحمد ماهر: (عبده قرانص)

مصطفى متولي: (سيد سبرتو)

علي عبد الرحيم: (سامبو)

عبد الله محمود: (عوض الكلاف)

إبراهيم نصر: (جعيدي)

رشدي المهدي: (الشيخ عتمان)

نهى العمروسي: (نعناعة)

سعيد طرابيك: (دعدور)

أحمد سامي عبد الله: (صاحب ورشة الحدادة)

غريب محمود: (صاحب المحجر)

فؤاد فرغلي: (متحدي سيد سبرتو)