الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كشف لأوبرا وينفري عن أسعد أوقاته

الأمير هاري يتحدث عن معاناته مع الكحول والمخدرات

الأمير هاري
الأمير هاري

تحدث دوق ساسكس الأمير هاري مع أوبرا وينفري عن الصعوبات التي شعر بها أثناء نشأته داخل العائلة المالكة في الحلقة الأولى من مسلسل "The Me You Can't See" على شبكة على شبكة آبل تي في بلس + Appletv.

وقال إنه لجأ ذات مرة إلى الكحول والمخدرات لإخفاء ما كان يشعر به، حيث وصف حياته من سن 28 إلى 32 بأنها كانت كابوس حقيقي، وكشف عن تعرضه لنوبات هلع وقلق شديد لازمته منذ وفاة والدته، كما تحدث عن لحظات تشييع جنازة الأميرة ديانا قائلاً "أقوى ما يعلق في ذاكرتي من هذا المشهد، هو صوت سنابك الخيل. كنت ذاهلاً بينما أتصرف على النحو المتوقع مني، أظهر عُشر ما أشعر به مقارنةً بالآخرين. لقد كانت هذه أمي التي لم تلتقيها أبدًا".

وأكد أنه لجأ إلى الكحول والمخدرات للتأقلم في محاولة لا شعورية لتجنب مشاكل الصحة العقلية التي كان يتعامل معها، فقد كان على استعداد لمحاولة القيام بالأشياء التي تجعله يشعر بقدر أقل مما يشعر به، لم يكن يشرب طوال الأسبوع، ولكن من المحتمل أن يشرب ما يعادل أسبوعًا في يوم واحد في يوم الجمعة أو ليلة السبت".

وعن حادثة مقتل الأميرة ديانا برفقة صديقها دودي الفايد في باريس عام 1997 قال أنه تمت مُطاردتها حتى الموت أثناء وجودها في علاقة مع شخص لم يكن أبيضاً و يخشى أن يكرر التاريخ نفسه مع زوجته ميجان ماركل، فهو يخشى فقدان امرأة أخرى في حياته مُضيفاً "ويعود كل هذا إلى نفس الأشخاص، ونفس الصناعة"، في إشارة و تلميح إلى العائلة المالكة البريطانية.

وعن أسعد الأوقات في حياته تلك السنوات العشر التي قضاها في الجيش خلال العشرينات وأوائل الثلاثينيات من عمره، وأوضح أنه لم يتلق معاملة خاصة أبدًا بسبب هويته، وبدلاً من ذلك كان عليه أن يختبر الحياة العسكرية مثل أي جندي آخر، وهذا ساعده على أن ينشأ بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من سعادته في ذلك الوقت قال هاري إنه أدرك أنه لا تزال هناك مشكلات من ماضيه يتعين عليه مواجهتها، مؤكدا أنه يخضع للعلاج منذ أربع سنوات، وزوجته تساعده على الشفاء من الماضي، وتشجعه دائما على الذهاب.

دوق ساكس الأمير هاري المخدرات الكحول اوبرا وينفرى ديانا

الأكثر قراءة

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم