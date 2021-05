الأمير هاري يتحدث عن معاناته مع الكحول والمخدرات

كشف لأوبرا وينفري عن أسعد أوقاته

تحدث دوق ساسكس الأمير هاري مع أوبرا وينفري عن الصعوبات التي شعر بها أثناء نشأته داخل العائلة المالكة في الحلقة الأولى من مسلسل "The Me You Can't See" على شبكة على شبكة آبل تي في بلس + Appletv.

وقال إنه لجأ ذات مرة إلى الكحول والمخدرات لإخفاء ما كان يشعر به، حيث وصف حياته من سن 28 إلى 32 بأنها كانت كابوس حقيقي، وكشف عن تعرضه لنوبات هلع وقلق شديد لازمته منذ وفاة والدته، كما تحدث عن لحظات تشييع جنازة الأميرة ديانا قائلاً "أقوى ما يعلق في ذاكرتي من هذا المشهد، هو صوت سنابك الخيل. كنت ذاهلاً بينما أتصرف على النحو المتوقع مني، أظهر عُشر ما أشعر به مقارنةً بالآخرين. لقد كانت هذه أمي التي لم تلتقيها أبدًا".

وأكد أنه لجأ إلى الكحول والمخدرات للتأقلم في محاولة لا شعورية لتجنب مشاكل الصحة العقلية التي كان يتعامل معها، فقد كان على استعداد لمحاولة القيام بالأشياء التي تجعله يشعر بقدر أقل مما يشعر به، لم يكن يشرب طوال الأسبوع، ولكن من المحتمل أن يشرب ما يعادل أسبوعًا في يوم واحد في يوم الجمعة أو ليلة السبت".

وعن حادثة مقتل الأميرة ديانا برفقة صديقها دودي الفايد في باريس عام 1997 قال أنه تمت مُطاردتها حتى الموت أثناء وجودها في علاقة مع شخص لم يكن أبيضاً و يخشى أن يكرر التاريخ نفسه مع زوجته ميجان ماركل، فهو يخشى فقدان امرأة أخرى في حياته مُضيفاً "ويعود كل هذا إلى نفس الأشخاص، ونفس الصناعة"، في إشارة و تلميح إلى العائلة المالكة البريطانية.

وعن أسعد الأوقات في حياته تلك السنوات العشر التي قضاها في الجيش خلال العشرينات وأوائل الثلاثينيات من عمره، وأوضح أنه لم يتلق معاملة خاصة أبدًا بسبب هويته، وبدلاً من ذلك كان عليه أن يختبر الحياة العسكرية مثل أي جندي آخر، وهذا ساعده على أن ينشأ بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من سعادته في ذلك الوقت قال هاري إنه أدرك أنه لا تزال هناك مشكلات من ماضيه يتعين عليه مواجهتها، مؤكدا أنه يخضع للعلاج منذ أربع سنوات، وزوجته تساعده على الشفاء من الماضي، وتشجعه دائما على الذهاب.