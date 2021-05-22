إطلاق الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الثانى من مسلسل «ليه لأ»

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل والمقرر انطلاق عرضه على منصة شاهد VIP.

وبدأ نجوم العمل في الترويج للعمل من خلال حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النجم أحمد حاتم البوستر الرسمي لشخصية صلاح التي يؤديها في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!"، والذي يشارك في بطولته مع النجمة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد.

يظهر على البوستر مجموعة من قطع البازل، تحمل إحداها صورة لـ حاتم بملامح جادة.

وتواصل الفنانة منة شلبي تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعد عرض الجزء الأول قبل شهر رمضان الماضي، وأوشكت بطلة العمل على الانتهاء من مشاهده، حيث يتبقى لها أيام قليلة لترفع المخرجة مريم أبوعوف شعار (فركش).

وقررت الجهة المنتجة عرض أولى حلقات الجزء الثاني مطلع يونيو المقبل عبر منصة شاهد، وطرحت الشركة عددا من البوسترات الدعائية للجزء الثاني من "ليه لأ"، وظهرت الفنانة منفردة على الأفيشات الخاصة بالمسلسل والتي يشاركها البطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، ومها أبوعوف.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصصة لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ”

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! حول أمينة التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك.

أبطال مسلسل “ليه لأ” الجزء الثاني

ويشارك في بطولة مسلسل “ليه لأ” كلا من أحمد حاتم ومنة شلبى ويشاركهم في بطولته كل من سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر ،وعدد كبير من النجوم.