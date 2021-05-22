تونس: تطعيم 738 ألفا و667 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن 738 ألفا و667 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس /الجمعة/ وهو اليوم الـ(70) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس بالجرعة الأولى بلغ 25 ألفا و491 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 243 ألفا و 766 شخصا.



وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و881 ألفا و59 شخصا.



وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.