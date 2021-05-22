السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطأ في مركز للتطعيم تسبب في تبديل لقاح كورونا لـ 17 شخصا في ألمانيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تسبب خطأ في مركز للتطعيم ضد كورونا في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا في إعطاء 17 شخصا لقاح استرازينيكا بدلا من لقاح موديرنا.


 وقالت جمعية التأمين الصحي اليوم السبت إنه لم يتبين بعد على وجه الدقة من كان هؤلاء الأشخاص.
 

وكان قد تم تطعيم 69 شخصا في المركز يوم الثلاثاء الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كلاوس هيكرمان إنه قد تم إبلاغ هؤلاء الأشخاص كتابيا ولم تتمكن الجمعية من إعطاء بيانات عن أعمارهم بالضبط وقالت إن الواقعة مرتبطة بجرعات أولى.
 

يذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم توصي بإعطاء لقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما مع إمكانية إعطاء هذا اللقاح أيضا للفئات العمرية الأصغر عند الرغبة مع الأخذ بمشورة طبية.


وتقوم مراكز التطعيم في ولاية سكسونيا (التي تقع فيها مدينة كمنيتس) بإعطاء لقاح استرازينيكا بشكل منتظم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كما أنها شرعت منذ فترة قصيرة في إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما.
 

وأعربت الجمعية عن أسفها لتبديل اللقاحات، وقالت في بيان:" للأسف تعذر منع حدوث هذا الأمر رغم التدابير العالية للسلامة وآليات الرقابة" مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية على مستوى العاملين بسبب هذه الواقعة، وأضافت أن ملابسات الواقعة ستخضع للمراجعة مجددا وسيتم إصدار تعليمات للعاملين بناء على هذه المراجعة.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 43.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 847 ألفا و 391 جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 21 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 65ر3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 87 ألفا و202 حالة. 

موديرنا أسترازينيكا كورونا المانيا كوفيد

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