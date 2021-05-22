السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8005 إصابات و187 وفاة بكورونا في إيران

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية 8 آلاف و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و823 ألفا و 887 إصابة.


وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الانجليزية، اليوم السبت "أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضیة تسجيل 187 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد- 19، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 78 ألفا و 381 حالة".


ولفت التقرير إلى تعافي مليونين و319 ألفا و746 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن، مضيفا أن مجموع الاختبارات التي أجريت لتشخيص كوفيد-19 حتى الآن 18 مليونا و810 آلاف و335 اختبارا، فيما تلقى مليونان و478 ألفا و936 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 451 ألفا 721 شخصا الجرعة الثانية.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


إرشادات منظمة الصحة العالمية


يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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