«اقتصادية تنسيقية الأحزاب» تهنئ عمران بانتخابه نائبا لرئيس «الأيوسكو»

أول مصري بالمنصب..

هنأت اللجنة الاقتصادية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لفوزه بمقعد رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو - ونائبا لمنظمة الأيوسكو.

وقالت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «في انتصار جديد لمصر وتكليلا لجهودها المبذولة على كافة الأصعدة وعلى المستويين الإقليمي والدولي استطاع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الفوز بمقعد رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو - ونائبا لمنظمة الأيوسكو».

وأضافت: «وبصفته الجديدة فهو يمثل منظمة الأيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار المالي FSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس أسواق المال التركي، وهو ما يحقق طموحات الدولة المصرية في الريادة على المستويين الاقليمي والدولي؛ وكذا تحقيق آمال وطموحات الدول الأعضاء بلجنة الأسواق النامية والناشئة والتي تعتبر اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال».

وبتولي عمران هذا المنصب تصبح مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال لأول مرة في تاريخ سوق المال المصرية منذ نشأتها التي مضى عليها أكثر من 130 عاماً.

ويشغل الدكتور محمد عمران، منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة الوحيدة التي تختص بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، ويشغل أيضًا منصب أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن كونه عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية ورئيس لجنة المراجعة به .

وتولى عمران منصب الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية لمدة ست سنوات قبل تعيينه رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، كما شغل أيضًا منصب رئيس اتحاد البورصات (الأوروبية – الآسيوية) وعمل كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام، وقبل ذلك عمل كنائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة أربعة أعوام منذ عام 2006 وحتى 2010.

أيضَا شغل عمران لعدة سنوات عدة مناصب اقتصادية بصندوق النقد العربي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك صندوق النقد الدولي بواشنطن، وتقلد منصب مستشار وزير الاستثمار المصري وكذلك القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، وعمل أيضًا كعضو مجلس إدارة دولي في هيئة الخصخصة بكوسوفو لمدة 5 سنوات منذ 2009 وحتى 2014.

وقد حصل عمران على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، وعمل أيضًا أستاذاً زائراً بالعديد من الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بواشنطن وجامعة لافال بكندا وجامعة فاسا بفنلندا.

كذلك حصل عمران على العديد من المنح والجوائز البحثية، حيث فاز بجائزة شخصية العام للقارة الأفريقية لعام 2017 كأكثر الشخصيات تأثيرًا على مستوى أسواق المال في أفريقيا، وفي نفس العام كان عمران واحدًا ضمن تسع شخصيات تم اختيارهم عالمياً، وهو المصري الأول والوحيد الذي يحصل على منحة القيادة المتميزة (Distinguished Hubert Humphrey Leadership Award).

كما حصل على منحة الفولبرايت بالولايات المتحدة، وعمل أيضاً كمحكم لأكثر من 12 مجلة اقتصادية ومالية، إلى جانب مساهمته في كتابة أكثر من 40 بحثًا محكمًا بشكل منفرد أو مشترك في العديد من الدوريات الاقتصادية والمالية الدولية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الدور الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يعد بمثابة تقديرا للانجازات التى تم تحقيقها على كافة الأصعدة.

وقد أكدت منظمة الأيوسكو أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا للمكانة التي تتبوأها الدولة المصرية على المستويين الإقليمى والدولي، ويعكس حجم التقدير الدولي لإجراءات الإصلاح والتطوير خاصة فى تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتنمية أسواقه.