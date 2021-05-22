السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرة ترامب تخضع لعملية تجديد شاملة

الرئيس الأمريكى السابق
الرئيس الأمريكى السابق

تمهيدا لاستخدامها فى الاجتماعات السياسية المقبلة، تخضع طائرة "البوينج 757" الخاصة بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب، التي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها قطب العقارات في 2016، لعملية تجديد، وفقا لتصريحات ترامب.

وقال الرئيس الأمريكى السابق في بيان "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينج 757 الرائعة، التي أصبحت رمزا لاجتماعات ترامب، متابعا  يجري حاليا تجديد كامل للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، مؤكدا عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وتابع ترامب "عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى وستستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية، من دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

وعقد ترامب اجتماعات رئاسية متواصلة عام 2016 على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفقا لمراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم ترامب باللون الذهبي، ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

ترامب يكشف موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة..

وأفادت وسائل اعلام أمريكية، بأن ترامب قال إنه سيتخذ قراره على الأرجح بشأن الترشح من عدمه فى انتخابات الرئاسة القادمة بعد إجراء الانتخابات النصفية المقررة العام المقبل.

وتطرق ترامب خلال مداخلة هاتفية مع مقدم برنامج التوك شو المحافظ "جو باجز"، إلى الانتخابات الرئاسية العام الماضى، وردا على سؤال حول موعد اتخاذه القرار بشأن ترشحه فى انتخابات عام 2024، قال ترامب " لا أعرف تماما متى يمكننى البت، إلا أنه شيئا أبحث فيه بقوة للغاية"، وفقا لما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية.

وتابع ترامب " الجميع يريدوننى أن أترشح، الاستطلاعات كلها تقول إن علي أن أفعل ذلك، ولكننى ربما سأتخذ القرار قبل انتخابات 2022، لكن على الأرجح سيكون القرار بعدها".

دونالد ترامب طائرة البوينغ التجديد الحملة الرئاسية الولايات المتحدة الامريكية

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