السودان: نقدر دور أيرلندا في تصفية متأخراتنا لدي بنك التنمية الإفريقي

أعربت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تقدير بلادها لإيرلندا؛ لمساهمتها في عملية تصفية متأخرات الخرطوم لدى بنك التنمية الإفريقي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بقدر كبير في استفادة بلادها من إعفاء الديون عبر مبادرة "الهيبك" وإمكانية الحصول على تمويلات جديدة من بنك التنمية الأفريقي لمختلف المشروعات.



وقدمت وزيرة الخارجية - خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم السبت حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية - شرحاً مفصلاً عن التطورات السياسية والاقتصادية المتمثلة في استعداد السودان للسلام بالتركيز على الجولة القادمة لعملية السلام والمقررة في 24 مايو المقبل، إلى جانب التقدم المحرز في مجال التغييرات في السياسات والقوانين والإصلاح الهيكلي وإجازة الاستراتيجية الكلية لمكافحة الفقر والمصادقة على القوانين مثل قانون الاستثمار وغيرها واستعداد حكومة السودان على التوقيع على اتفاقية المقر الخاصة ببعثة يونتيامس.



وأشارت إلى التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية والتي تتمثل في استكمال هياكل السلطة مثل المجلس التشريعي والمفوضيات، كما قدمت له شرحا إضافيا حول رؤية السودان وأولوياته لإحلال السلام في المنطقة بصفته رئيسا "للإيقاد".



من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأيرلندي بالأطباء السودانيين العاملين في المجال الطبي بأيرلندا، مؤكداً تقدير حكومة وشعب بلاده لدورهم خلال جائحة كورونا.



وأكد حرص أيرلندا على لعب دور محوري في عملية الاستقرار في السودان، فضلا عن استعداد بلاده لدعم عملية التحول الديمقراطي في السودان، من خلال موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنهم قطعوا شوطا كبيرا لحل مشكلة الديون التي تشكل أكثر من 60 مليار دولار خلال مؤتمر باريس لدعم السودان.

وقال عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من الخرطوم إن مؤتمر باريس مهد للعودة الرسمية للسودان إلى المجتمع الدولي.. مؤكدا أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا جدًا في معالجة أزمة الديون الخارجية.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: “التحول في السودان رحلة محفوفة بالتحديات ومؤتمر باريس يشكّل محطة فارقة”.