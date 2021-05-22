عمان: توقعات بانخفاض إصابات كورونا في سبتمبر المقبل

توقع المحلل الإحصائي العماني إبراهيم بن أحمد الميمني، أن سلطنة عمان ستشهد انخفاضا كبيرا في شهر سبتمبر المقبل بالنسبة لأعداد الإصابات الجديدة بكورونا، وهذا من شأنه أن يؤثر بالتأكيد على أعداد الوفيات تزامنًا مع خطة وزارة الصحة تطعيم بين 30 و 35% من سكان السلطنة حتى نهاية أغسطس المقبل، إضافة إلى استمرار منع قدوم المسافرين للسلطنة من الدول المُعلن عنها سابقًا.



وأكد الميمني - - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت - أن انخفاض الإصابات بكوفيد19، يجب أن لا يكون سببًا في التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهو أمرٌ أساسي يجب أن يستوعبه الجميع.



وأوضح أنه عند تحليل الإحصاءات منذ بداية شهر مايو وحتى يوم الخميس الماضي فإننا نلاحظ انخفاضًا في عدد الحالات الجديدة في أول 16 يومًا، فيما زادت الأعداد قليلًا بنفس مستوى بداية الشهر، مضيفًا أنه في الفترة نفسها شهدت الحالات الجديدة بعض الانخفاض فيما كانت حالات الشفاء أكثر من الحالات الجديدة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الشفاء من 89.5 % إلى 92.5 %.



من جانبها، أكدت إدارة العلاقات العامة بشرطة عُمان السلطانية، أن هناك التزامًا كبيرًا من شرائح المجتمع كافة وخاصة القرارات المُتعلقة بمنع التجمعات سواءً في الأماكن العامة أو الشواطئ أو التجمعات الأسرية، مشددة على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية الطريقة المُثلى للخروج من جائحة كورونا بأقل الأضرار خاصة في الوضع الحالي الذي بدأت تظهر فيه سلالات جديدة ومتحورة للفيروس سريعة الانتشار.



كانت ‏‎اللجنة العليا المكلفة ببحث التعاون مع كورونا قد عبرت في آخر بيانٍ لها عن سرورها بالانخفاض التدريجي في الأيام القليلة الماضية لأعداد المصابين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة في مختلف محافظات السلطنة إذ بدأت أرقام الإصابات بكوفيد 19 في السلطنة في الانخفاض بشكل تدريجي بداية من شهر مايو الجاري عن شهر أبريل الماضي إلا أن أرقام الوفيات ما زالت عند مستوى مُقلق.