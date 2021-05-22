«السياحة والمصايف»: 66 شاطئًا يدارون إلكترونيا بالإسكندرية ( فيديو)

قال اللواء مال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية والتي عددها 66 شاطئا بداية من أبو قير شرقًا حتي سيدي كرير غربًا تدار إلكترونيا عن طريق تطبيق الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأضاف خلال حديثه لـ الدستور، أن المواطن يمكنه أن يتعرف على الشواطئ، التي بها أماكن متاحة لاستقبال الجمهور، وذلك لعدم التوجه إلى الشاطئ ويكون اكتمل عدد الرواد به، لذلك تم إتاحة التطبيق تسهيلا على المواطن للاستمتاع بالشواطئ.

وأجرى اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بشواطئ الإسكندرية، لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، وتعليمات إعادة فتح الشواطئ للجمهور بدءً من اليوم.

واستقبل «رشاد» المواطنين بشاطئ المندرة المحاني، للتحدث معهم واستطلاع آرائهم مع بداية عودة نشاط الشواطئ مرة أخرى، خاصة مع تجربة أول شاطئ مجاني، والذي يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتى منطقة بحري.

الإسكندرية تستعد

واستعدت شواطئ الإسكندرية بنطاق أحياء المحافظة لعودة استقبال الجمهور بالشواطئ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بفتح المنتزهات والشواطئ والحدائق العامة بالإجراءات الاحترازية، بعد إغلاق دام لمدة عام كامل بسبب الجائحة، وتفعيلًا للإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.

ورفعت أحياء الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى استعدادا لفتح الشواطئ خلال ساعات، وذلك بتضافر جهود الإدارات المعنية بالأحياء، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

الإجراءات الاحترازية

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين علي شواطئ محافظة الإسكندرية. وذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.

واجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمستأجرى الشواطئ، حيث شدد خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات وتوافر عمال الانقاذ والغواصين على الشواطئ ووجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأكد على المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.