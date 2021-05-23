ارتفاع جنوني في أسعار العقارات.. و«متر الساحل الشمالي» بـ100 ألف جنيه

قال الخبير العقاري المهندس أسامة سليم، إن الارتفاع الجنوبي في سوق التشييد والبناء خلال شهر مايو وتحريك أسعار الحديد سيؤثر على سوق العقارات، حيث سترتفع أسعار الوحدات السكنية.

ويرصد «الدستور» سعر متر الوحدة السكنية نصف التشطيب، حيث بلغ نحو 30 ألف جنيه في الشيخ زايد، و24 ألف جنيه بـ6 أكتوبر.

وتراوحت أسعار الوحدات السكنية لبعض الشركات التطوير العقاري بمنطقة أكتوبر والتجمع الخامس بين 24 لـ30 ألف جنيه.

وأوضح «سليم» أن هناك مناطق تسجل ارتفاعاً بأسعار الوحدات السكنية والإدراية، حيث بلغ سعر متر الوحدة الإدارية بالتجمع الخامس 90 ألف جنيه، و32 ألف للسكني، بينما سجل سعر متر الوحدات السكنية بمدينة المستقبل الجديدة نصف تشطيب من 18 إلى 24 ألف جنيه، وسجل سعر الوحدات السكنية بالساحل الشمالي ارتفاعاً جنونياً، حيث بلغ المتر 100 ألف جنيه.