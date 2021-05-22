السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشواطئ العامة والمتنزهات تفتح أبوابها أمام مواطني مطروح (فيديو)

مطروح
مطروح

فتحت الشواطئ العامة والمتنزهات بمحافظة مطروح، أبوابها أمام المواطنين، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بفتح الشواطئ العامة والمتنزهات اليوم السبت، حيث رصدت “الدستور” تواجد المواطنين بحديقة الغزالة وعددا من الشواطئ العامة.

وكان اللواء خالد شعيب أكد على سرعة إنهاء مجلس مدينة مرسى مطروح إجراءات طرح شواطئ المحافظة للشباب على أن تكون جاهزة للتسليم لأصحاب التراخيص، موجها بإنهاء جميع الأعمال من مراجعة الدهانات وغيرها خلال 15 يوما، مع الاستعداد التام وتكثيف جهود النظافة وتسوية الرمال وغيرها لاستقبال المصطافين بالشواطئ العامة وبما يحقق رضا أهالى المحافظة وزائريها.

ووجه المحافظ بتشكيل فريق عمل لكل شاطئ لتقديم كافة التيسيرات ولمنع أى تجاوزات مع عمل لافتات بكل شاطئ تحمل أسم رئيس كل شاطئ ورقم تليفونه لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع المتابعة المستمرة من  خلال غرفة العمليات  بمجلس المدينة وغرفة  عمليات المحافظة لتلقى اى شكاوى او استفسارات  وسرعة الرد عليها .

كما وجه بتشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية  للمرور الدورى على الشواطئ  العامة  لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم  وفقاً للاشتراطات  والمعايير الصحية  والتى تضمن سلامة وصحة المواطنين  خاصة الالتزام بالتباعد والمسافات الأمنة بين كل شمسية من 2 إلى 3 أمتار.

وتابع محافظ مطروح، أن المحافظة مستعدة لاستقبال موسم الصيف السياحي مع بدء فتح الشواطئ لاستقبال الرواد وزائري المحافظة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء  بإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصاً على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة وقطار التنمية لم يتوقف برغم الجهود الأخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على كل مناحي الحياة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الاستعداد مبكراً مع تجهيز جميع  الشواطئ العامة  والمتابعة اليومية من أعمال  تسوية رمال الشواطئ  بعد أعمال المد والجزر طوال فصل الشتاء بالإضافة إلى متابعة أعمال الترميم والدهان والإنارة بكورنيش المدينة موجها لمديرية الصحة بالمحافظة بالعمل على  أولوية توفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة، سواء بالفنادق أو بالشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم.

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مطروح الشواطئ العامة المتنزهات إعادة فتح الشواطئ قرارات رئيس الوزراء

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