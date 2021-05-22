وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مصنع إنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية

افتتح الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، مصنع إنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك عقب اجتماع المحافظ ووزير الزراعة بديوان عام المحافظة لمتابعة مشروعات التنمية فى القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والنباتى والسمكى ، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات وزارة الزراعة .

وأشاد محافظ بورسعيد بمصنع إنتاج الأعلاف بالمنطقة الصناعية والذى يخدم مشروعات الماشية فى المحافظة ، مؤكدا على أهمية تواجد هذا النوع من الصناعات بالمحافظة فى توفير احتياج بورسعيد من الأعلاف الغذائية للماشية.

الجودة ومعايير الصحة والسلامة

كما تفقد المحافظ ووزير الزراعة إحدى مصانع تعبئة الخضروات والفاكهة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك لمتابعة سير العمل و تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمصنع ، مؤكدا على أهمية الجودة وتطبيق معايير الصحة والسلامة فى تعبئة المنتجات الغذائية من الخضروات والفاكهة .

ويواصل محافظ بورسعيد ووزير الزراعة جولاتهم التفقدية بالمشروعات الزراعية والحيوانية ، حيث سيتم تفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي، و احد مزارع إنتاج الألبان بالقابوطي الجديد ،و تفقد مزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة ، تفقد مفرخ أسماك اللوت وموسي و المعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية.

محافظ بورسعيد و وزير الزراعة يعقدان اجتماعا لمتابعة تطورات العمل فى مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى.

اجتماع موسع في محافظة بورسعيد

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،اجتماعا موسعا بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة موقف التنمية فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى بالمحافظة وبحث طلبات المحافظة لتقديم الدعم فى القطاع الزراعى ببورسعيد ، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء مجلس النواب ، الاستاذ احمد فرغلي والأستاذ حسن عمار والدكتورة أمل عصفور و عضو مجلس الشيوخ الدكتور عاطف علم الدين وبحضور قيادات وزارة الزراعة والهيئات المختلفة وممثلين عن المزارعين ببورسعيد .

وفى مستهل الاجتماع ، تم عرض فيلم قصير يوضح جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تطهير وتكريك بحيرة المنزلة ، والتى شملت تطهير ٤٤ ألف فدان ، واستعراض موقف الأعمال الجارية بالبحيرة حتى الآن والموعد المحدد للانتهاء من تطهير وتكريك البحيرة بأكملها .

إنجازات الدولة

واستعرض اللواء عادل الغضبان إنجازات الدولة فى قطاع الزراعة بمحافظة بورسعيد ، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على جهود تطوير بحيرة المنزلة و بحث تطوير منطقة المثلث المعدوم لتوفير حياة كريمة للجميع ، مؤكدا أن القطاع الزراعى ببورسعيد شهد تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية فى المحاصيل الزراعية كالقمح والبنجر والقطن والأرز ، مشيرا أن محافظة بورسعيد أصبحت مدينة زراعية بجانب كونها تجارية و صناعية ولوجيستية مما جعلها محافظة متكاملة ، لافتا إلى الجهود الضخمة فى غرب وشرق وجنوب بورسعيد للتوسع فى القطاع الزراعى ببورسعيد.

كما تناول المحافظ كيفية التطور فى إنتاج المحاصيل الصيفية والشتوية بالمحافظة خلال ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠ ، و موقف توريد القمح والذى زادت إنتاجيته بمعدل ٨٤% سنويا ، وعرض موقف الإنتاج الحيوانى والداجنى وزيادة معدلات الإنتاج بالمشروعات الحيوانية ، مشيرا لمشروع تربية الماشية بالقابوطى الجديد ، بطاقة استيعابية من ٦٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ رأس ماشية موجها الشكر لوزير الزراعة على دعم المحافظة زراعيا ، وتوافر مختلف السلع الأساسية بأسعار منخفضة تلبى احتياجات المواطنين .

وفى كلمته ، وجه وزير الزراعة الشكر لمحافظ بورسعيد على جهود التنمية الزراعية بالمحافظة ، لافتا أن القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة والمرنة والقادرة على تحمل الصدمات والذى بدا واضحا خلال أزمة كورونا ، ولم تشهد مصر أى انخفاض أو نقص فى السلع الغذائية خلال هذه الجائحة ، متناولا الحديث عن تحديات القطاع الزراعي وآليات دعم الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ، مقدما نبذة مختصرة عن مشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى وزارة الزراعة و التطور فى أساليب العملية الزراعية ، وأشاد وزير الزراعة بالتوسع والتنمية المحدثة ببورسعيد فى مجال زراعة الأراضي والإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية مشروعات القطاع الزراعى ببورسعيد و تطوير آليات الإنتاج والزراعة ، بما يحقق أهداف المحافظة فى التوسع الزراعى والذى يسير جنبا إلى جنب مع التنمية فى جميع القطاعات بمدينة بورسعيد .

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من طلبات النواب و المزارعين بمحافظة بورسعيد ، ومناقشة التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة بما يحقق أهداف التنمية .



يذكر أن السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظ بورسعيد سيقومان بجولة تفقدية ببورسعيد تتضمن تفقد مشروعات الوزارة بالمحافظة وهى : محطة تسمين الماشية والمجزر الآلى ، و إحدى مزارع إنتاج الألبان بالقابوطى الجديد ، ومزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة ، و تفقد المعمل المركزي لعلاج أمراض الاسماك البحرية و مفرخ أسماك اللوت وموسي و تفقد مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية ، وذلك فور اجتماع محافظ بورسعيد ووزير الزراعى بالديوان العام .