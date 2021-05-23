«شانيل» تحتفل بمئوية أشهر عطر في العالم

إذا كانت السنوات المائة الماضية تشير إلى أي شيء، فإن عطر Chanel No. 5 هو أكثر بكثير من مجرد عطر، حيث ابتكر في عام 1921 من قبل جابرييل "كوكو" شانيل وصانع العطور الفرنسي إرنست بو، وقد وصل العطر إلى مكانة ثقافية، وشق طريقه إلى الأفلام والتلفزيون وفن البوب ​​والمتاحف، حيث كان يضعه أكبر نجوم هوليود، من مارلين مونرو إلى السفيرة ماريون كوتيار.

جمعت شانيل أصواتاً مُلهمة من عدّة مجالات احتفالا بمرور المئوية، حيث يمثل كل متحدث مجموعة متنوعة من التخصصات والمناطق الجغرافية المُختلفة حول العالم، ويقدم وجهة نظره الفريدة.

ست شخصيات وهم الممثلة الشهيرة والوجه الدعائي لعطر N ° 5 ماريون كوتيار، راقصة الباليه ومصممة الرقصات ماري أنييس غيلو، وأيقونة وسائل الإعلام الصينية للموضة هونغ هوانغ، إلى جانب عالمة النفس الشهيرة لوري سانتوس، والمحرر السابق لمجلة فانيتي فير غرايدون كارتر، ونجم الرقص العالمي ليل باك.

تتناول الموضوعات المطروحة التأثير الثقافي والفكري للمشاهير، إرثهم وتأثيرهم على علم النفس ودورهم في تشكيل الإبداع للأجيال الحالية والمستقبلية.

للاحتفال بمرور 100 عام على إطلاق العطر وفقا ل elle، تستكشف دار الأزياء الفرنسية تاريخها العريق في حلقة جديدة من فيلم وثائقي جديد يوثق التاريخ الغني والمراجع الثقافية وراء إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم.

في هذه الحلقة، سيرى المشاهدون شانيل رقم 5 كما لم يروها من قبل، بما في ذلك قصة بدايتها، والإلهام وراء شكلها وتصميمها، والمعنى الخاص وراء الرقم خمسة، ودورها المهم في الحرب العالمية الثانية، وانطباعها الدائم على الثقافة الشعبية والعطور الحديثة.

وقالت شانيل في بيان صحفي: "منذ البداية، ألقى صاحب القميص رقم 5 بالعادات والتقاليد في مهب الريح.. ففي بداية العشرينيات من القرن الماضي، غيرت جابرييل شانيل بالفعل آراء الناس حول الموضة من خلال اقتراح جاذبية جديدة، بحيث يتوافق عطرها الأول مع تصاميمها الرائدة، بسيطة لكنها مدروسة جيدًا، وهو أيضا أول عطر تتخيله امرأة للمرأة".