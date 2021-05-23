الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

استمرار تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى المنوفية

سرور يتابع أعمال
سرور يتابع أعمال حياه كريمه

صرح المهندس محمد ربيع، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، بأن العمل قائم على قدم وساق بالمحافظة حتى يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد، مضيفًا أن قرى أشمون والشهداء سوف ترى النور بأعمال المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى توفير حياه كريمه لكل مواطن. 

وعلى صعيد متصل، تابع سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقة  وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس، تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تفقد  أعمال الحفر للموقع المقترح لإنشاء مجمع المصالح الحكومية، والذي سيقام على مساحة 1000م²، كما تابع ما تم إنجازة من خلال أعمال المبادرة بقرى الوحدة، حيث تم تنفيذ حوالي 4056 م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية جريس، وذلك لعدد 40 شارعًا بالقرية بنسبة تنفيذ 63%، وتنفيذ حوالي 200م طولي من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية مؤنسة بنسبة تنفيذ 25%، بينما تم تنفيذ حوالي 315م طولي لعدد 5 شوارع بقرية أبو عوالي.

كما تابع "سرو"  رفع أبعاد موقع مقترح لإقامة جناح مكمل لمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجريس، كما تم حفر أساسات سور ملعب مركز شباب جريس للبدء في تطويرة، مؤكدًا أنه تم عمل الجسات ورفع الأبعاد للموقع المقترح لإقامة مدرسة إبتدائي بجزيرة أبو عوالي لخدمة العملية التعليمية بالقرية، وجاري استكمال أعمال المبادرة دون أي معوقات.

وفي سياق متصل، تابع "سرور" سير وانتظام العمل بالوحدة المحلية بجريس، ووجه بحسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، وشدد على بذل مزيدًا من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز أشمون .

وأكد "سرور" على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز أشمون  لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال المبادرة، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة.

المنوفية محافظة المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة الوحدة المحلية أشمون

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