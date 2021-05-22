لمواجهة التلوث.. خطة لتغطية المصارف المكشوفة بالمناطق السكنية

تستمر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة وتغطية المصارف المكشوفة وخاصة التى تمر بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى أعمال تطهير المصارف فى المحافظات ورفع درجة الاستعداد لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.



وواصلت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اليوم السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تغطية عدد من المصارف للحفاظ على البيئة ومنع إلقاء القمامة بها، ومنها أعمال صب حوائط و أسقف تغطية مصرف الغربي بهندسة الساحل، بجانب تجريف مصرف سلام الرئيسى ، وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة المنشأة الثانية ، وتطهير مصرف الإبراهيمية، وتطهير ونزع حشائش مصرف المحسمة.



إلقاء القمامة يؤثر على جودة المياه



كما يتم متابعة تنفيذ أعمال تجريف مصرف بحر البقر، وتطهير مصرف ششت، وتطهير مصرف طموه بإقليم صرف مصر العليا، وذلك للحفاظ على المياه التي يعاد استخدامها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.



من جانبه قال المهندس عاشور عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ عدة مشروعات وعمليات صيانة كافة المصارف بالمحافظات وتغطية البعض منها والتى تمر بالمناطق السكنية للحفاظ على البيئة ومنع إلقاء القمامة والمخلفات، وذلك في إطار خطة متكاملة للتطهير والصيانة.



وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إنه يتم تنفيذ خطة لأعمال تغطية شاملة للمصارف وخاصة في المناطق السكنية، وذلك بسبب إلقاء المخلفات والقمامة مما يؤثر على جريان وجودة مياه الرى المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، خاصة أن تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية مكلف لمواجهة التلوث البيئي.



يذكر أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر ، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتى صرف صحى أبورواش وزنين ، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف ننا الرئيسى أسفل ترعة الإبراهيمية.

