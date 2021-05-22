السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال «طفلة الطالبية» ضحية التحرش خلال تحقيقات النيابة

طفلة
طفلة

تباشر جهات التحقيق بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول واقعة التحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة بمنطقة فيصل الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، بعدما أقدم أحد الأشخاص على تتبع الطفلة والسير خلفها إلى العقار محل سكنها، والتحرش بها عنوة.

وقالت الطفلة أمام جهات التحقيق، إنها كانت في طريق عودتها لمنزلها، بعدما انتهت من شراء متطلبات للمنزل، فتتبعها المتهم ودلف خلفها قائلا لها: "سيبي نفسك وتعالي أجيبلك لعبة ونضارة أحسن من اللي انتي لابساها"، فامتنعت الطفلة عنه وحاولت الهرب قائلة: "أنا بابا بيجيب لي كل حاجة"، ليقوم المتهم بالتحرش بها عنوة على سلم العقار بعدما دخل بحجة زيارة أحد السكان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها في منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.

وقال والد الطفلة إن المتهم انتظر وصول الطفلة إلى منزلها وفتح الباب بواسطة المفتاح الخاص بها ثم اقترب منها وأخبرها أنه يريد الصعود إلى الأعلى، وأخذها من يدها وصعد بها إلى الطابق الأول ولم يرغب في البداية أن يتحرش بنجلته رغما عنها فحاول تدليلها، فلم تتجاوب معه الطفلة وصرخت عندما تسللت يده إلى أماكن عفتها، وحاولت بكل قوة الإفلات من يديه، ولكنه استمر في تحرشه، ثم تركها وفر هاربا.

وأخبرت الطفلة والدها بما وقع لها، فاستمر في البحث عنه برفقتها وأبلغ الشرطة حتى تمكنا من العثور عليه، وتعرفت عليه الطفلة، وتبين أنه من السكان الجدد بالمنطقة وتم ضبطه، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم وهو يمسك بيد الطفلة ويقتادها إلى داخل العقار محل الواقعة، والطفلة تخرج بمفردها، ويخرج هو خلفها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

فيصل تحرش طفلة واقعة التحرش بطفلة الطالبية جهات التحقيق

الأكثر قراءة

«الصحة»: إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا وارد لكن ليس الآن

«الصحة» تتسلم مليون و900 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا خلال أيام

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية

يدّعي أنه «المهدي المنتظر».. كشف هوية مقتحم منبر الحرم المكي

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

قوات الاحتلال تسمح للصيادين في قطاع غزة بممارسة عملهم

ردود فعل العالم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة