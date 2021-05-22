السبت 22 مايو 2021
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سياسي

أمين «المحامين العرب» يثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

المكاوي بنعيسى
المكاوي بنعيسى

أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بدور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المتبادل في قطاع غزة.

وقال بنعيسى، في بيان صحفي، إن القاصي والداني يدرك جيدًا دور مصر الهام والتاريخي في القضية الفلسطينية ونصرتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا أن القاهرة بذلت جهودًا على كافة الأصعدة مع بداية الأزمة خاصة على الصعيد الدبلوماسي لإيقاف نزيف دماء أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح لاستقبال الفلسطينيين المصابين من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في المستشفيات المصرية، وتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمارة القطاع.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار بمثابة انتصار لصمود غزة أمام ألة القتل والتدمير الإسرائيلية وانتصار للشعب الفلسطيني الذي انتفض للاعتداء على حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين واقتحام باحاته، ولم يستسلم وبعث براسلة للمحتل الإسرائيلي سطرتها دماء الشهداء بأنه لا تفريط في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، ورفضه للتهجير القسري وسياسة المحتل الاستيطانية.

واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه، قائلًا "إن القضية الفلسطينية لم ولن تمت وستظل محفورة في ذاكرة كل فلسطيني وعربي وكل إنسان حر شريف إلى أن يتحرر كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن تضامنها الكامل مع حق الشعب الفلسطيني الصامد في النضال حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ومحاسبته على جرائم الحرب التي ارتكبها في غزة والقدس وكافة الأراضي المحتلة، وعدم الاكتفاء بالإدانة.    

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الطارئ برئاسة المكاوي بنعيسى، وإدارة الأمين العام المساعد سيد شعبان، الخميس الماضي، من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بحضور ومشاركة النقباء العرب والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين.

وثمن المشاركون في الاجتماع، الدور المصري التاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني ونجدته في ظل جرائم ضد الإنسانية يرتكبها بحقه قوى الاحتلال، وأشادوا بما قدمته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمنكوبين، وتقديم المساعدات الإغاثية، وكذلك تقديم الأموال لإعادة الإعمار للشعب الفلسطيني.

 

عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار الشعب الفلسطيني اتحاد المحامين

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