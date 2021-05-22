السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الموافقة على تسجيل 121 طالبًا لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة طنطا

الدكتور كمال عكاشه
الدكتور كمال عكاشه

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الموافقة على تسجيل ٧٥ طالبًا لدرجة الماجستير، و ٤٦ طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات الجامعة المختلفة

أكد نائب رئيس جامعة طنطا، خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بشباب الباحثين وتذليل جميع العقبات أمامهم من أجل الارتقاء بمنظومة النشر العلمى الدولى.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، على دعم منظومة النشر العلمى الدولى، ومتابعة استراتيجيات الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة. 

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى تفعيل وتطبيق الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها الالتزام بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى.

وأضاف، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين.

الموافقة على تسجيل ١٢١ طالب لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة

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