السبت 22 مايو 2021
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لايف ستايل

من جنازة سمير غانم لفرح في الجونة.. كيف كانت ردود الأفعال ضد الممثلين؟

فنانات مصر بعد تشييع
فنانات مصر بعد تشييع جنازة سمير غانم

انهالت موجة من الغضب الشديد بين رواد المواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم، فبعد تشييع الفنانون لجنازة صديق عمرهم الكوميديان سمير غانم، إلى حضور حفل زفاف أحد رجال الأعمال في الجونة، بعد ساعات فقط من الحدث، وكان من بينهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي.

 

كيف كانت ردود الأفعال ضد الممثلين بعد جنازة سمير غانم 

بدت الفنانات متألقات بشكل مبالغ فيه، وكأن وقت الحداد قد مضى بكثير، وبرعت يسرا بالغناء مع عمر دياب على أغنية "يانور العين"، مرتدية فستان أحمر، مما جعل البعض  بسخرية "الحزن في القلب فعلا".

وجاءت بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا: "هما صحاب واجب مش أكتر.. يعني في الفرح تلاقيهم وفي الحزن تلاقيهم، والبعض علق بسخرية على فستان إلهام شاهين الأسمر: "إلهام شاهين لابسة فستان أسود عشان لو حد عاتبها ترد".

وتساءل البعض عن رد فعل النجمة دلال عبد العزيز عندما تسترد عافيتها، وتشاهد صديقاتها بتلك الفساتين والأجواء المفرحة في ظل الظروف التي تعانيها ابنتيها، والإحساس الذي لا يمكن وصفه ومشاعر خسارة الأب.

بينما عبر البعض الأخر بأنه من الممكن أن يكون هذا الفرح قبل أيام من تشييع جنازة الراحل، وانتقدوا طريقة الحكم على الأشخاص، والظروف.

وفي أول رد فعل من الفنانة يسرا على الهجوم الحاد الذي تعرضت له عقب حضورها حفل زفاف وقيامها بالرقص مع الفنان عمرو دياب بعد انهيارها وبكائها في جنازة الراحل سمير غانم، كان إغلاق خاصية التعليقات على منشورها الأخير عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وأدت أمس صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم عقب صلاة الجمعة، وأم الصلاة الشيخ أسامة الأزهري، بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وتواجد بالصفوف الأولى كل من الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

سمير غانم جنازة حفل زفاف يسرا إلهام شاهين

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