استثناء «شاطئ الموت» من قرار الفتح (فيديو)

استثنى شاطئ النخيل بمنطقة العجمي من قرار إعادة فتح الشواطئ مرة أخرى لاستقبال مصطافيه وذلك وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعد مايقرب من عام من إغلاق الشواطىء بسبب جائحة كورونا.

وعلى الرغم من اعادة فتح الشواطئ اليوم إلا أن مازال شاطئ النخيل مقيد بقرار الغلق لإنقاذ ضحاياه من قبضة الموت غرقا كما شهد في الأعوام الصيفية الماضية.

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استمرار غلق شاطئ النخيل وعدم فتحه اليوم السبت ضمن قرارات مجلس الوزراء بعودة استقبال المواطنين في الشواطىء مرة اخرى.



تابع رشاد، ان سبب الغرق يرجع لقرار من النيابة العامة بغلق الشاطىء وعدم تواجد اي من المواطنين عليه لنزول مياة البحر نظرا لتكرار حالات الغرق خلال الاعوام السابقة.

واشتهر ساطىء الموت اعلاميا بشاطىء الموت خاصة مع حادث الغرق خلال كوسم الصيف الاخير راح صحيته ١٢ شخصا اسهرهم واقعة غرق شادىء والذي عثر عليه بعد مايقرب من اسبوعين من وقوع الحادث.

فتحت شواطىء الإسكندرية ابوابها اليوم امام المصطافين وذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الإحترازية.

وتوافد المصطافين مجددا منذ صباح اليوم الباكر ولكن وفقا للاشتراطات الاحترازية التي وضعتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالحفاظ على التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن ٤متر بين كل شمسية وأخري، التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع توافر جهاز لقياس درجات الحرارة علي كل شاطئ.

شملت ايضا الاجراءات الاحترازية توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية علي الشواطئ، ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات، استكمال ادوات ومواد الاسعافات الاولية والمسعفين والمنقذين، و الزام مستأجري الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية علي الشواطئ وتوقيع الغرامات علي المخالفين منهم، استخدام الادوات احادية الاستعمال علي كافتريات الشواطئ، انتشار فرق التفتيش والمتابعة علي الشواطئ لمراقبة الموقف عليها اولا بأول.

شاطىء النخيل