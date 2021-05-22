9 نقاط عن حياة القيامة لدى الأقباط من أسقف دشنا

خصص الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "عيد القيامة المجيد".

حيث استعرض نيافة الأنبا تكلا في تسع نقاط عن كيف نحيا القيامة بفاعلية؟، وذلك تحت بعنوان "كيف نقوم معه؟".

وكانت قد أصدرت مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الأحدث لها، ويحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، أيقونة قبطية لرحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر بمناسبة الاحتفال بتذكار مجيئهم ومباركتهم أرض مصر والذي يوافق كل عام يوم ٢٤ بشنس - ١ يونيو.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوي مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتى مناحي الحياة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.