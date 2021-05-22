السيطرة على حريق شقة في منطقة التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية دون وقوع إصابات، بمنطقة التجمع الأول.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفادة نشوب حريق داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.

بالفحص تبين أن الحريق شب داخل غرفة النوم بسبب ماس كهربائي، وتمت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي قررت ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسبابه وملابساته، وحصر الخسائر والتلفيات.

إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة الحرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، و يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، وتعليم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والطاولات، وأنه لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاخرج منن المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.