إقبال محدود على شواطئ رأس البر بدمياط بعد فتحها

وسط إجراءات احترازية ...

بدأت شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، اليوم السبت استقبال المواطنين حيث شهدت شواطئ المدينة إقبال متوسط وسط تواجد من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة ببدء تشغيل شاطئ المدينة بعد عمل الاستعدادات اللازمة به؛ وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ اعتبارًا من اليوم ٢٢ مايو مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد اللازم بين الشماسي بعضها البعض.

كما تم تجهيز عدد ٤ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وتجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ وكذا منطقة المعدات بالإضافة لعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه والادشاش ووضع اللافتات بإرشادات السلامة على الشاطئ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين لاستقبال موسم صيف ٢٠٢١.

وكانت قد تحركت لجان من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، أمس الجمعة لتجهيز شاطئ المدينة وعمل الاستعدادات اللازمة به تمهيدًا لإعادة تشغيله في الموعد المحدد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد اللازم بين الشماسي بعضها البعض، حيث تم تجهيز عدد ٤ خيم لتجميع الأطفال التائهين.



كما تابعت اللجنة تجهيز عدد ٤ خيم للإسعاف وتجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ وكذا منطقة المعدات بالإضافة لعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه والادشاش، في إطار خطة الوحدة لإعادة تشغيل الشواطئ في الموعد المحدد لذلك وعمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم صيف ٢٠٢١.

ومن جانبهم طالب مستأجري كافيهات شواطئ رأس البر بدمياط مد المدة الإيجارية لهم عام إضافي بعد فتح الشواطئ بعد أن تضرروا من غلق الشواطئ.