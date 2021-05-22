انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحاته لـ"الدستور" إن الطقس ليلا يكون لطيف، وبداية من غد يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع لتسجل الحرارة على القاهرة 36 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و42 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض اليوم لتصل إلى4 درجات على القاهرة عن درجة الحرارة العظمي أمس، و3 درجات فى الإسكندرية ودرجة فى الأقصر وأسوان، وتكون درجة الحرارة الأعلى فى مصر ضمن تقرير الطقس اليوم هي 39 درجة للعظمى.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 مترًا و3.5 مترً والرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وعن أبرز الظواهر الجوية خلال طقس اليوم، قال إن سيوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وتكون هناك فرصة سقوط أمطار ضمن تقرير حالة الطقس فى مصر اليوم على مناطق من شمال وجنوب سيناء بشكل متقطع.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلا.