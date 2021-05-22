جرارات جنرال إلكتريك وعربات روسية.. جهود وزارة النقل في تطوير منظومة السكك الحديدية

تعمل وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية على قدم وساق لسرعة إنهاء صفقة العربات الجديدة لتشغيلها مع الجرارات التي وصلت (١١٠ جرار)، لاستبدال القطارات القديمة المتهالكة بأخرى حديثة.

ويساعد تشغيل القطارات الجديدة على توفير سير منظومة التطوير التي بدأتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، حيث تتميز القطارات الجديدة المكونة من جرارت "جنرال إلكتريك" وعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، على العديد من المميزات.



وتشتمل القطارات الجديدة التي تقطرها جرارات «جنرال إلكتريك» على خدمة جديدة تقدم لأول مرة لجمهور الركاب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإلغاء فكرة «قطار الغلابة» وهي 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتتميز القطارات الجديدة أنها تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، كونها توفر عربات جديدة بمجمل ١٣٠٠ عربة وصل منها حتى الآن ٣٩٠ عربة وبذلك يكون قد تم تحديث أسطول العربات الذي لم تطل يد التطوير لفترة تزداد عن ٤٠ سنة، كما تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومي للقطارات وتعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية على الوجهين البحري والقبلي فقط.



كما تتميز القطارات الجديدة بجرارات تتمتع بقوة جر تصل لـ4 آلاف حصان، وسرعتها ١٦٠ كم / ساعة، وهو ما يوفر سرعة جديدة لم تكون متوفرة من قبل في مرفق السكة الحديد وعقب انتهاء أعمال التطويرعلى المرفق ستساعد تلك السرعة في زيادة التشغيل اليومي للقطارات.



كما يتوافر فى القطارات الجديدة خاصية لم تكن متوفرة بشكل كامل من قبل في كافة القطارات وهي أن باب الجرارات الجديدة بجوار كابينة السائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس بعض الجرارات القديمة التي بابها بالمنتصف، والجرارات الجديدة يمكنها العمل فى قطارات نقل الركاب والبضائع معا.

والقطارات الجديدة يوجد بها كابينة الجرارات مكيفة لتوفير سبل الراحة للسائق كما أنها بها دورة مياه.