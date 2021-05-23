استكمال مشروعات الصرف الصحى.. ماذا حدث بمبادرة «حياة كريمة» فى قنا؟

لا تزال محافظة قنا، تعمل على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل تطوير الريف المصري، وذلك بمتابعة فورية ومباشرة من قبل اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا.

ففي مدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، تعمل الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلي جانب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على تركيب خطوط الصرف الصحي في العديد من القري، التي دخلت للمبادرة خلال الفترة الماضية، وتم إختيارها بتوجيهات محافظ قنا.

وفي مدن نجع حمادي شمالي المحافظة، وقوص وقفط جنوبي محافظة قنا، تعكف مديرية الري بمحافظة قنا، على الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة، التي سوف تعمل على وصول المياه لجميع الأراضي الزراعية.

وفي مجال الصحة، تعمل مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، بقيادة الدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة، على تنظيم العديد من القوافل الطبية المختلفة، لجميع أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة الأهالي والمواطنين.

وكان قد عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة، ناقش خلاله خطة العمل والمحاور الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تستهدف تطوير 65 قرية تضم بدورها 492 نجع في 5 مراكز موزعة كما يلى ( 33 قرية بمركز أبوتشت – 9 قري بمركز فرشوط – 17 قرية بمركز دشنا – 3 قري بمركز الوقف – 3 قري بمركز قوص).

وأكد الداودي، أن جميع القرى تم اختيارها وفقا لعدد من الضوابط والشروط مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات مشيرا الى انه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية بتلك القرى والنجوع تسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس على كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالي القرى المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030.

ولفت محافظ قنا إلى أن جميع المشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال المبادرة تأتى في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات للمواطنين معربا عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية لاهتمامها بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع والحرص على توفير جميع الخدمات والمرافق الأساسية لهم.