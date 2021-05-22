«صحة الدقهلية»: بدء امتحانات مدارس التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء امتحانات الصف الثالث للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بدءا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021م ويبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعتين فترة واحدة يوميا.

وصرح "مكى" بأن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض أثناء أدائهن الامتحانات واللواتي وصل عددهن إلى 798 طالبة، حيث يتم عقد الامتحانات بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوي (36 لجنة) ومدرسة الإمام محمد عبده (17 لجنة).

وأكد مكى على توفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان الامتحانات من وجود إشراف صحى واطمئنان على الحالة العامة للطالبات وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان ومراجعة جميع اجراءات مكافحة العدوى.

كما أكد مكي على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال اي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات.

يذكر أن الدكتورالدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من مليون و600 الف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة وأوضح مكي ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدمواجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي.

وأشار مكى إلى أنه تم تحويل أكثر من 300 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة.

وأكد مكى أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا واعطائه للمواطنين بنطاق المحافظة حيث تم اختيار 12 مركزا جديدا لتصل أعدادالمراكز إلى 25 مركزا بنطاق المحافظة وذلك نظرا لزيادة اعداد المواطنين وحرصا على راحة ابناء الدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان المراكز الجديدة التى تم اختيارها هى مستشفى اتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر ،ومستشفى الجمالية ومستشفى المطرية ومستشفى ميت سلسيل ، ومستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين، وفى مركزبلقاس تم اختيار مركز طب الاسرة بقرية الشوامي، وفى مركز ومدينة المنصورة تم اختيار مستشفى رمد المنصورة ووحدة طب اسرة ميتعلى ومركز طب اسرة شها ومركز طب اسرة البرامون.

هذا واضاف وكيل الوزارة ان مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة العاشرة مساء، قائلا: أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من محافظ الدقهلية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا انهناك تدريب مستمر لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة.

وجدير بالذكر أن الموقع الالكتروني الذى اطلقته الوزارة ليقوم المواطنين من خلالة بالتسجيل لبيانتهم لتسجيل اللقاحل لهم..كما هو موضح كالآتى:-

https://egcovac.mohp.gov.eg