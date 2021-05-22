السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 13 مشروعًا بـ81 مليون جنيه لمد شبكات الكهرباء بالدقهلية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظة الدقهلية، بتكلفة 81 مليون جنيه، منها توسيع محطة محولات غزل ميت غمر (السعة المضافة 25 م.ف.أ)، وإحلال محطة محولات قولنجيل (السعة المضافة 80 م.ف.أ)، وذلك خلال عامي (2018-2019/ 2019-2020).

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 535 مليون جنيه، منها محطة المياه فائقة الترشيح بقرية الشوامي (طاقة 5 آلاف م3/يوم)، ومحطة مياه ميت عباد (طاقة 5 آلاف م3/يوم)، ومحطة مياه تمى الأمديد (طاقة 4 آلاف م3/يوم)، وصرف صحي أولاد ناصر، ومحطة معالجة صرف صحي برج نور الحمص (طاقة 34 ألف م3/يوم).

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، تم الانتهاء من تنفيذ 64 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 15.3 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 565 عمود إنارة، وإنارة طرق بطول 39 كم، وتوفير 17.7 ألف من معدات وأدوات الإنارة، و4 سيارات كهرباء (أبراج).

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من ازدواج طريق "المنصورة- طناح- دكرنس" بطول 16كم، ورصف وتوسعة طريق كفور الغاب امتداد "بحر بسنديلة- منشية ناصر- البنة- جمصة"، بالإضافة إلى كوبرى اسنيت، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 405 مشروعات ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق)، بتكلفة 287.3 مليون جنيه، نتج عنها رصف ورفع كفاءة طرق وشوارع داخلية بطول 204.8 كم.

وفي ذات السياق، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 أبراج ضمن مشروع لإقامة 11 برجاً سكنياً بمدينة المنصورة، في إطار جهود تطوير المناطق العشوائية، كما تم الانتهاء من 113 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 115 مليون جنيه، نتج عنها استكمال منظومة الإطفاء بوحدة جمصة ووحدة إطفاء المنزلة، وإنشاء وتطوير 3 وحدات مرور في بني عبيد وأجا والسنبلاوين، علاوةً على إنشاء وتطوير 3 مراكز تكنولوجية و9 مجمعات خدمات ومصالح حكومية.   

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يخص الهدف الثالث عشر "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته، فقد تم الانتهاء من 84 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 120.4 مليون جنيه، نتج عنها تجميل طرق وشوارع بطول 1.9 كم، وتوفير 38 معدة نظافة (سيارات كسح، لوادر، مقطورات، معدات رفع)، و657 حاوية نظافة، بالإضافة إلى تغطية ترع ومجارٍ مائية داخل الكتل السكنية.

التخطيط مشروعات الكهرباء الدقهلية الخطة الاستثمارية

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