السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قليل.. وزيرة الصحة تناقش آلية تصنيع لقاح كورونا

هالة زايد
هالة زايد

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان سوف تعقد اجتماعا بعد قليل، مع عدد من قيادات وزارة الصحة، وشركة فاكسيرا ومجموعة من الخبراء الصينيين، لبحث آلية بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر بعد استلام أولى شحنات المواد الخام الخاصة بتصنيع اللقاح أمس الجمعة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبلت أمس الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر ، بإجمالي ١٤٠٠ لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، كما استقبلت الوزيرة ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة  "سينوفارم" الصينية، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر هي خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سوف يتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.

وأكدت الوزيرة البدء الفوري لتصنيع لقاحات "سينوفاك" في مصانع "فاكسيرا" على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين، مشيرة إلى أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة. 

وأضافت الوزيرة  أن عملية تصنيع اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بدايةً من إجراء اختبارات لتحليل المواد الخام في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة ثم مرحلة دراسات الجودة.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الموقعة بين الجانب المصري والصيني في مجال اللقاحات تتضمن نقل تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، لتمكين مصر مستقبلاً من إنتاج المواد الخام في مصر، حيث تسعى الدولة لأن تصبح عملية إنتاج لقاحات فيروس كورونا مصرية 100٪؜.

وأكدت الوزيرة مبادرة مصر للتعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام من الأدوية في مصر، حيث إنه من ٧٠ : ١٠٠ ٪؜ من المواد الخام الخاصة بأدوية العالم توجد في كل من دولتي الصين والهند، مشيرة إلى حرص مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع لتغطية الاحتياجات من اللقاحات خاصة مع تحورات الفيروس وعدم معرفة موعد انتهاء الوباء عالميًا.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة في صدد الانتهاء من إعداد المصنع الثاني لـ "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر للتوسع في إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أنه من المقرر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية بتصنيع المواد الخام للقاحات، حرصاً على تنوع مصادر الإنتاج.

وزيرة الصحة والسكان فيروس كورونا لقاح

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية

الداخلية تسحب 4789 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبط 4 خطفوا سيدة واعتدوا عليها جنسيًا وصوروها فى أوضاع مخلة بالجيزة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى ربع نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ردود فعل العالم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021