بـ2.7 مليار جنيه.. 849 مشروعا تنمويا بالدقهلية في 7 قطاعات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة الدقهلية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتهاء من تنفيذ 849 مشروع تنموي في محافظة الدقهلية بتكلفة 2.7 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، والصحة، والإسكان، والكهرباء، والنقل، والري، والتنمية المحلية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 343.4 مليون جنيه، منها إنشاء محطة فارسكور الجديدة (لخدمة 2000 فدان)، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة كفر بنى سالم (الثانية ب)، وإنشاء ماكينة طوارئ على نهاية ترعة أم نوار السفلى من مصرف السرو الأعلى.

وأشار تقرير الوزارة إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، والذي تم فيه الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، بتكلفة 22.2 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتجديد وحدات صحية وطب أسرة في قرى (ميت أبو الحارث، أبو نور الدين، ميت أبو الحسين، ميت غراب، المالحة).

وبالنسبة للهدف الرابع "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من 111 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 937.8 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1876 فصل في كافة المراحل التعليمية.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 84.1% عام 2015، إلى 96.2% عام 2020، وكذا ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 82% عام 2015، إلى 86.8% عام 2020.