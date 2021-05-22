برلماني: نجاح وساطة مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة يثبت مكانتها وقوتها

ثمن الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق هدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد 11 يومًا من الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين ومحاولات التهجير من منازلهم بحي الشيخ جراح على خلفية أمر محكمة اسرائيلية بطردهم، فضلا عن الاعتداءات المتكررة على المصلين بالمسجد الأقصى وتفجير الأبراج والمباني السكنية ما أدى إلى سقوط ما يقرب من 257 شهيدا و7892 مصابا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة لتدمير البنية التحتية بقطاع غزة.

وأكد الطحاوي في تصريحات لـ" الدستور"، أن تعامل الرئيس السيسي مع الأزمة الإنسانية بقطاع غزة لم يقف عند حد الشجب والإدانة ولكنه كان فاعلًا بشكل إيجابي، حيث استطاع التوصل لهدنة بين الجانبين رغم التعنت الإسرائيلي ومطالبتهم بنزع الأسلحة من حركة حماس، إلا أن الرئيس تمكن من تحقيق هدنة غير مشروطة ما يؤكد نجاح الوساطة المصرية والدور الحيوي لمصر في حل الأزمات بالمنطقة، كما فتح معبر رفح من الجانبين لاستقبال الجرحى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، وأرسل قوافل مساعدات.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية الموقف الايجابي المصري الذي لم يقف عند حد وقف العنف وتنفيذ الهدنة، إلا أنه أعلن عن مبادرة مصرية لدعم اعمار غزة وتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار وحث الشركات المصرية على المساهمة بفعالية في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن كل هذه المواقف الايجابية والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تثبت بحق أن مصر هي قلب العروبة النابض وأن القضية الفلسطينية ستبقي هي قضية مصر الأولى.

ودعا الطحاوي الدول العربية لأن تحذو حذو مصر وتساهم بقوة في إعادة إعمار غزة ودعم الأشقاء بفلسطين في تخطي الأزمة الإنسانية التى واجههوا بعد قصف وتدمير الاحتلال الاسرائيلي للبنية التحتية لغزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أرسل وفدين مصريين للجانب الإسرائيلي وفلسطين لتحقيق هدنة بين الطرفين ووقف إطلاق النار، وأعلنت مصر أمس الجمعة دخول الهدنة حيز التنفيذ وعمت شوارع قطاع غزة الاحتفالات ببدء الهدنة معتبرينها انتصارًا لصمود المقاومة أمام القصف الإسرائيلي.