تأجيل محاكمة المتهمين بقتل 3 أطفال في «مذبحة المرج» لـ 23 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج" لـ23 أكتوبر القادم.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، "إيمان. ز" 32 سنه عاملة وأحمد. ع" 33 سنة عاطل، و"هالة.م" م 50 سنه ربة منزل، بقتل الأطفال مالك وجني أحمد عبد القادر والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولي والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

وجاءت تحريات قطاع الأمن العام المحرر بمعرفة العقيد أحمد الأعصر، مفتش المباحث الجنائية، أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر المحرر بتاريخ 2361 لسنه 2019 إداري المرج، تتلخص الواقعة ما رصدته المتابعة من عرض مقطع فيديو ببرنامج 90 دقيقة الذي يعرض على قناة المحور الإعلامي محمد الباز، يتضمن تضرر إحدى المواطنات لقيام زوجها بالتعدي عليها وتعذيبها بدينا مستخدما مواد كيمائية أفقدتها بصرها وتواجد السيدة بمسجد عمر بن العاص، وتوصلت التحريات إلى أن تلك السيدة تدعى إيمان ز.

وأضافت التحريات أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان " جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين ملك مواليد 672015 وجني 2082016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية سوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقيدها داخل المنزل.

وأشارت التحريات قيام المتهم بإجبار زوجته الثانية والدة الطفلتين، بإزهاق روحهم عن طريق وضعهم داخل إناء بلاستيكي مملوء بالمياه أعدته زوجته الأولى، والتي كانت تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول خاص به، وتخلص منهما بأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة المرج.