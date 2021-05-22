السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإسكان الفلسطيني: نواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة

الفلسطيني محمد زيارة
الفلسطيني محمد زيارة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة مواصلة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى دمار هائل خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في جميع مناحي الحياة.
وقال زيارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء "جريمة حرب"، يحاسب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة بصورة مباشرة أو من خلال الفريق الوطني لإعادة الإعمار ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.

وأكد زيارة أن تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار لم تتوقف يوما منذ عدوان 2014، وتم تنفيذ المئات من المشاريع في جميع القطاعات من إسكان، وصحة، وطرق، ومياه، ومصانع، وورش، وزراعة، وتعليم، وطاقة، وبرامج إنسانية، تعنى بالشرائح الضعيفة، والمهمشة، وأصحاب الهمم، لافتا إلى أنه على الرغم من تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع إلا أن حجم الحاجة كان حتى قبل العدوان الحالي كبير، لأن آلة التدمير الإسرائيلية لم تتوقف يوما، كما لم توف العديد من الدول بالتزاماتها المالية التي أعلنت عنها في عام 2014.
وأشار إلى أن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة، لإعادة الإعمار، والجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من إعادة إعمار ما دُمر، والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.

رام الله فلسطين الاحتلال الإسكان الفلسطينية قطاع غزة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية

الداخلية تسحب 4789 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

ضبط 4 خطفوا سيدة واعتدوا عليها جنسيًا وصوروها فى أوضاع مخلة بالجيزة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى ربع نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ردود فعل العالم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021