وزير الإسكان الفلسطيني: نواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة مواصلة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى دمار هائل خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في جميع مناحي الحياة.

وقال زيارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء "جريمة حرب"، يحاسب عليها القانون الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة بصورة مباشرة أو من خلال الفريق الوطني لإعادة الإعمار ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.

وأكد زيارة أن تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار لم تتوقف يوما منذ عدوان 2014، وتم تنفيذ المئات من المشاريع في جميع القطاعات من إسكان، وصحة، وطرق، ومياه، ومصانع، وورش، وزراعة، وتعليم، وطاقة، وبرامج إنسانية، تعنى بالشرائح الضعيفة، والمهمشة، وأصحاب الهمم، لافتا إلى أنه على الرغم من تنفيذ هذا الكم الهائل من المشاريع إلا أن حجم الحاجة كان حتى قبل العدوان الحالي كبير، لأن آلة التدمير الإسرائيلية لم تتوقف يوما، كما لم توف العديد من الدول بالتزاماتها المالية التي أعلنت عنها في عام 2014.

وأشار إلى أن العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة، لإعادة الإعمار، والجميع للتوحد والتعاون والتكامل والعمل المشترك لنتمكن من إعادة إعمار ما دُمر، والذي يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنه.