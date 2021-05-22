السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتلو أمر إحالة الإرهابي بهاء كشك المرحّل مع هشام عشماوي من ليبيا

هشام عشماوي
هشام عشماوي

بدأت، منذ قليل، الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة بطرة، نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين، من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام العشماوى والمرحّل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

كان قد أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بإحالة متهم محبوس و2 هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة في جماعة "المرابطون" الإرهابية، التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا.

واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، المتهم المحبوس، فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير، وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى "المرابطون" تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرون، منهم المتهمان الهاربان، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة، حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

كان "أبوعمر المهاجر"، الاسم الحركى لـ"عشماوى" فى الأوساط الإرهابية، قد أعلن فى أواخر 2015 انشقاقه عن تنظيم "داعش" بسبب خلاف فى التنظيم والمنهج، فقرر تأسيس تنظيم "المرابطون فى ليبيا"، كأحد أفرع تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وشارك فى العديد من العمليات الإرهابية بعد ذلك وتردد اسمه بشكل دائم ومستمر فى ارتكاب العمليات الإرهابية الأخيرة.

إعدام هشام العشماوي محاكمة 3 متهمين بهاء كشك الإرهابى بهاء كشك ليبيا جماعة المرابطين الإرهابية المرابطين

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