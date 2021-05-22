قبل انطلاقه غدًا.. كل ما تريد معرفته عن معرض أبوظبي للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، غدا الأحد، على أن تستمر حتى 29 مايو الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويفتح أبوابه من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء من الأحد إلى السبت، ومن الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء يوم الجمعة، وسط إجراءات وتدابير احترازية وقائية؛ تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

يشارك بمعرض أبوظبي للكتاب أكثر من 800 ناشر من 46 دولة حول العالم، في أكثر من 104 جلسات، ويتضمن البرنامج جلسات ثقافية ومهنية وتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية، وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية.

ومن المقرر أن يضم برنامج معرض أبوظبي للكتاب الذي تحل فيه جمهورية ألمانيا ضيف الشرف، سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة، مع إطلاق سلسلة من البرامج الثقافية والتعليمية والمهنية وركن الرسامين والفنون.

ويأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلا عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعيا للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.

بدورها، أكدت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز اللغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المشاركين والزوّار، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للمشاركين في المعرض دعماً لقطاع النشر، حيث أعلنت عن تخصيص 300 منحة هذا العام ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر" بفئاته الثلاث (الكتاب الورقي المُترجم، والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي) للعارضين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.