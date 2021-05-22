السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل انطلاقه غدًا.. كل ما تريد معرفته عن معرض أبوظبي للكتاب

معرض أبوظبي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، غدا الأحد، على أن تستمر حتى 29 مايو الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويفتح أبوابه من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء من الأحد إلى السبت، ومن الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء يوم الجمعة، وسط إجراءات وتدابير احترازية وقائية؛ تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

يشارك بمعرض أبوظبي للكتاب أكثر من 800 ناشر من 46 دولة حول العالم، في أكثر من 104 جلسات، ويتضمن البرنامج جلسات ثقافية ومهنية وتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية، وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية.

ومن المقرر أن يضم برنامج معرض أبوظبي للكتاب الذي تحل فيه جمهورية ألمانيا ضيف الشرف، سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة، مع إطلاق سلسلة من البرامج الثقافية والتعليمية والمهنية وركن الرسامين والفنون.

ويأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلا عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعيا للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.

بدورها، أكدت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز اللغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المشاركين والزوّار، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للمشاركين في المعرض دعماً لقطاع النشر، حيث أعلنت عن تخصيص 300 منحة هذا العام ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر" بفئاته الثلاث (الكتاب الورقي المُترجم، والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي) للعارضين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب مركز أبوظبي الوطني للمعارض برنامج معرض أبوظبي للكتاب معرض أبوظبي للكتاب2021 معرض أبوظبي للكتاب

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

السيسى يؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

«الصحة»: إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا وارد لكن ليس الآن

تفاصيل التحقيقات في واقعة الفيديوهات الجنسية بنادِ شهير.. زوجة رجل الأعمال: «المتهمون هددوني»

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

قوات الاحتلال تسمح للصيادين في قطاع غزة بممارسة عملهم