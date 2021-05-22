السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«نحن جزء من الحل».. شعار احتفالية اليوم الدولي للتنوع البيولوجي (إنفوجراف)

مركز المعلومات إنفوجرافيك
مركز المعلومات إنفوجرافيك

قدم مركز المعلومات إنفوجرافيك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي والموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري ، وأوضح خلاله أن قرابة 4 مليارات شخص حول العالم، و70% من أدوية السرطانات كلاهما يعتمد بالأساس على مكونات من الطبيعة، وأن 60% من الأمراض المعروفة، و75% من الأمراض المعدية الجديدة تنتقل من الحيوانات للبشر؛ الأمر الذي يستدعي من الجميع اتخاذ إجراءات جادة؛ للحفاظ على بيئتهم والكائنات الحية من حولهم؛ لتحقيق التوازن والتنوع البيولوجي في الكوكب.
وقد بذلت مصر جهودًا حثيثة في هذا المجال؛ إذ إنها من أوائل الدول التي أعدت استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي على مدى 20 عامًا، وأصدرت في عام 1983 قانونا خاصا بالمحميات الطبيعية، وأعلنت محمية رأس محمد أول محمية طبيعية في مصر. لتتولى مصر عام 2018 رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي cop14، وبذلت جهودًا واضحة في تقييــم التقــدم المُحــرز فــي الأهــداف العالميــة، وفي إعــداد إطــار مــا بعد 2020، وإطلاقها مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، بالإضافة إلى إطلاق Eco Egypt كأول حملــة ترويجية للســياحة البيئيــة بمصــر ومحميـاتها الطبيعيـة، من خلال موقع إلكتروني ومنصات رقمية خاصة بها.
هذا إلى جانب تحقيق مصر لإنجازات محلية ودولية؛ فمحليًا؛ وافق مجلس الوزراء المصري على دمج معايير الاستدامة البيئية فـي خطـة الاسـتثمار الوطنيـة الشـاملة 2021-2022، لتنفيـذ مشـروعات بيئيـة تصل نسـبتها إلى 40٪. ودوليًا فـاز مشـروع "صـون الطيـور الحوامـة المهاجـرة" التابـع لوزارة البيئة المصرية بجائــزة "الطاقــة العالميــة"، وهي الجائزة البيئية العالمية الأكثر أهمية. كما تُعد مصر الدولة الأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أصدرت سندات خضراء لتمويل عدة مشروعات مناخية وبيئية.

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معلومات الوزراء اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2021 إنفوجرافيك احتفالية

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