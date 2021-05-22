وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصي لبحث القضايا الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى بمقر وزارة الخارجية، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للبلدين، وفقا لما نقلته صفحة المتحدث باسم وزارة الخارجية على موقع "تويتر".

يأتي هذا فيما رحبت اليونان، بالتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ فجر يوم الجمعة 21 مايو، كما عبرت عن شكرها للجهود الدبلوماسية المصرية التي أدت للتوصل لذلك الاتفاق.

نجاح القاهرة في وقف إطلاق النار

كانت القاهرة أعلنت مساء الخميس نجاح جهودها الدبلوماسية في التوصل لوقف إطلاق نار في فلسطين بعد 11 يومًا من الاعتداءات.

وأوضحت القاهرة أنها ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

البيت الأبيض: مصر بذلت جهود كبيرة للوصول لوقف إطلاق النار

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه بالشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية على جهودها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع - خلال كلمة مقتضبة ألقاها بالبيت الأبيض تحدث فيها عن الاشتباكات الأخيرة في فلسطين - أن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن دبلوماسي مصري، قوله إن الوفد المصري للوساطة لاتفاق وقف إطلاق النار سوف يلتقي اليوم الرئيس الفلسطيني في رام الله.

وأكد الدبلوماسي أن فريق الوساطة المصري يبحث مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إجراءات متفقًا عليها بشأن غزة والقدس.

يأتي هذا فيما أفادت وكالة رويترز اليوم السبت، بمواصلة وفود الوساطة المصرية جولاتها اليوم بين إسرائيل وغزة لتثبيت التهدئة.

وأكدت الوكالة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سوف يزور دولة الاحتلال الاسرائيلي والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس القادمين لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وكان أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خالص تقديرهما لجهود الوساطة التي بذلتها مصر لإبرام الهدنة بقطاع غزة.