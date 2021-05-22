السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل امتحان طلاب ثالثة ثانوي.. خطوات التعامل مع برنامج «تنويهات»

طلاب
طلاب

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إرسال كلمة السر واسم المستخدم لطلاب الصف الثالث الثانوي على تطبيق تنويهات على التابلت، حتى يتمكنوا من الدخول إلى الامتحان التجريبي الثاني غدًا.

وفى السياق تقدم «الدستور» للطلاب خطوات التعامل مع برنامج تنويهات.

- تنزيل تطبيق (تنويهات) على التابلت، حيث سترسل عليه الوزارة إشعارات مثل أكواد الامتحانات ونتيجة الطالب.

- عند فتح التطبيق تظهر صورة تعريف البرنامج نضغط بحث.

- تظهر شاشة يتم إدخال الرقم القومي للطالب وكود الطالب ثم أضغط بحث، وستظهر شاشة بها بيانات الطالب مثل الاسم والعنوان ورقم الموبايل ودول اللي تم تسجيلهما عند عمل الاستمارة، أضغط سجل بياناتك وتظهر رسالة اضغط تأكيد.

- سيتم نقلك إلى شاشة النهاية وبهذا أي تعليمات ستصل إليك عن طريق هذا التطبيق.

- يجب توصيل التابلت بالإنترنت وقبول أي تحديثات ولا داعي للقلق لأن البرنامج ينزل على مجموعات.

أجهزة التابلت استلام التابلت الامتحان على التابلت الامتحان التجريبي أخبار امتحانات الثانوية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

«أبومازن» يشكر الرئيس السيسى على جهود تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

«هنا بريتوريا».. احتفال لاعبى الأهلى داخل غرفة الملابس عقب التأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

قوات الاحتلال تسمح للصيادين في قطاع غزة بممارسة عملهم