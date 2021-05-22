قبل امتحان طلاب ثالثة ثانوي.. خطوات التعامل مع برنامج «تنويهات»

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إرسال كلمة السر واسم المستخدم لطلاب الصف الثالث الثانوي على تطبيق تنويهات على التابلت، حتى يتمكنوا من الدخول إلى الامتحان التجريبي الثاني غدًا.

وفى السياق تقدم «الدستور» للطلاب خطوات التعامل مع برنامج تنويهات.

- تنزيل تطبيق (تنويهات) على التابلت، حيث سترسل عليه الوزارة إشعارات مثل أكواد الامتحانات ونتيجة الطالب.

- عند فتح التطبيق تظهر صورة تعريف البرنامج نضغط بحث.

- تظهر شاشة يتم إدخال الرقم القومي للطالب وكود الطالب ثم أضغط بحث، وستظهر شاشة بها بيانات الطالب مثل الاسم والعنوان ورقم الموبايل ودول اللي تم تسجيلهما عند عمل الاستمارة، أضغط سجل بياناتك وتظهر رسالة اضغط تأكيد.

- سيتم نقلك إلى شاشة النهاية وبهذا أي تعليمات ستصل إليك عن طريق هذا التطبيق.

- يجب توصيل التابلت بالإنترنت وقبول أي تحديثات ولا داعي للقلق لأن البرنامج ينزل على مجموعات.