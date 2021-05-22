ضبط 4 خطفوا سيدة واعتدوا عليها جنسيًا وصوروها فى أوضاع مخلة بالجيزة

نجحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات توجيه ربة منزل، اتهامًا لـ4 أشخاص بالاعتداء عليها جنسيًا وسرقتها، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه أنه حال تواجدها بمساكن ساقية مكي، لزيارة إحدى السيدات "تقوم الـمُبلغة بمساعدتها ماديًا، استوقفها شخصان وادعيا أنها سيئة السمعة، واتصلا بآخرين وعقب حضورهما اصطحبوها عنوة لإحدى الشقق السكنية بذات المنطقة، وقيام اثنين منهم بالاعتداء عليها، واستولى أحدهم على (مشغولاتها الذهبية - هاتفها المحمول - بطاقة الرقم القومى) وقام بتصويرها فى أوضاع منافية للآداب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف العقيد محمد أمين، مفتش مباحث غرب الجيزة، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشد أحدهم عن المسروقات - الهاتف المستخدم " يحتوى على مقطع فيديو للمبلغة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وقال قانونيون إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغًا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وفي حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

ويعد «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».