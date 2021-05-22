السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

أبوعيسى يطالب بتحديث أدوات المحامين لتتواكب مع «رقمنة القضاء»

أبو عيسى
أبو عيسى

قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المحامين في أمس الحاجة إلى إدارة حوار مهني نقابي هادف حول المستقبل المهني للمحاماة في مصر، في ظل المتغيرات العاصفة التي تمر بها مهنة المحاماة والتي تؤثر على أعضاء النقابة وأسرهم.

وأوضح أبوعيسى، في بيان: "علينا تحديث الآليات المهنية لتتوائم مع الخطط التي سارت فيها وزارة العدل الآن وتجري على قدم وساق لإعادة هيكلة المنظومة القضائية للدخولإالى عصر التقاضى الإليكتروني".

وأكمل: "النظام الجديد سوف يفرض على المحامى آداء أعماله مدافعة ومرافعة وإجراءا وهو في مكتبه والسجين في محبسه والقاضي فوق منصته، وهو ما شرعت فيه الدولة، ما يتطلب معه تطوير للمحامين وآلياتهم".

واختتم: "هل أمسكنا بزمام التكنولوجيا نحن المحامون أم لا، تعالوا نلقى الخلافات النقابية جانبا ونتناقش حول الأزمات والحلول مجردين من الأهواء والأغراض".

على جانب آخر، ثمن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في قضية الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى وموجات الاعتداء والتدمير التي طالت قطاع غزة.

وأكد عطية أن مبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تؤكد أن ثوابت مصر لا ولن تتغير، وأنها تقوم برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة.

وقال عطية، في بيان له: "تابعنا بكل التقدير والفهم والعرفان، المبادرات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، فى قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التى طالت قطاع غزة، ووسط سلبية تفشت في العالم، وسكوت على ما لا يسكت عليه".

 

نقابة المحامين مبادرة الرئيس محامين رجائي عطية عيسى أبو عيسى التقاضي الاليكتروني

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