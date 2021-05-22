السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز

حظى تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الأخيرة حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وموعد المباراة.

 

تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري الأبطال

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة الراغبين في مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز التي تقام ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا ضبط التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي المصري النايل سات عبر التردد 10853 واستقطاب أفقي و تقنية HD  و معامل تصحيح الخطأ 3/4 و معدل الترميز 27500 حيث حصلت القناة على حقوق إذاعة تلك المباراة بشكل حصري على شاشة التليفزيون حيث تحتل نسب مشاهدة عالية يوميا لعرضها مجموعة مميزة من المبارايات القديمة والحديثة التي تهدف إلى المتعة.

 

موعد إقامة مباراة الأهلى وصن داونز

تقام مباراة الأهلى وصن داونز في جولة الإياب في الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة والتي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي حيث تأهل فريق الأهلي المصري للدور ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة فيما تصدر فريق صن دوانز عقب تصدره المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة  حيث تجرى المباراة وسط إجراءات احترازية صارمة والتي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19  الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن منذ اندلاعه في أواخر عام 2019 بسوق الطيور بمدينة ووهان الصينية.

اقرأ أيضا 

كيفية ضبط إشارة قناة أون تايم سبور عبر القمر الصناعي

المحتوى الذي تقدمه قناة ON Time Sports

 

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال، وذلك قبل ساعات من إقامة المباراة حيث تعرض القناة عبر شاشتها باقة من أبرز المباريات الحصرية سواء في البطولات العربية أو الأجنبية بجودة عالية بدون تشويش وذلك لحصولها على حقوق بث بعض المباريات المهمة.

مباراة الأهلي وصن داونز قناة on time sports دورى ابطال افريقيا تردد قناة ON Time Sports عب استاد القاهرة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية

الداخلية تسحب 4789 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

ضبط 4 خطفوا سيدة واعتدوا عليها جنسيًا وصوروها فى أوضاع مخلة بالجيزة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى ربع نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ردود فعل العالم على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021