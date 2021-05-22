حظى تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الأخيرة حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وموعد المباراة.

تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري الأبطال

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة الراغبين في مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز التي تقام ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا ضبط التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي المصري النايل سات عبر التردد 10853 واستقطاب أفقي و تقنية HD و معامل تصحيح الخطأ 3/4 و معدل الترميز 27500 حيث حصلت القناة على حقوق إذاعة تلك المباراة بشكل حصري على شاشة التليفزيون حيث تحتل نسب مشاهدة عالية يوميا لعرضها مجموعة مميزة من المبارايات القديمة والحديثة التي تهدف إلى المتعة.

موعد إقامة مباراة الأهلى وصن داونز

تقام مباراة الأهلى وصن داونز في جولة الإياب في الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة والتي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي حيث تأهل فريق الأهلي المصري للدور ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة فيما تصدر فريق صن دوانز عقب تصدره المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة حيث تجرى المباراة وسط إجراءات احترازية صارمة والتي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن منذ اندلاعه في أواخر عام 2019 بسوق الطيور بمدينة ووهان الصينية.

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المحتوى الذي تقدمه قناة ON Time Sports

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال، وذلك قبل ساعات من إقامة المباراة حيث تعرض القناة عبر شاشتها باقة من أبرز المباريات الحصرية سواء في البطولات العربية أو الأجنبية بجودة عالية بدون تشويش وذلك لحصولها على حقوق بث بعض المباريات المهمة.