أسعار الأسماك فى تناول ربة المنزل ليوم السبت 22 مايو 2021

يرصد الـ« الدستور» بعض أسعار الأسماك الأكثر مبيعات فى متناول اليد ربه المنزل اليوم السبت الموافق 22 مايو 20121 حيث سجلت استقرار الأسعار بالسوق السمك منها بلغ سعر كيلو المرجان 30 جنيهًا ، يليها سمك الشعور يبلغ نحو 35 جنيهاً ، ثم جاء سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 20 جنيهاً ، وبلغ سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو 25 جنيهاً بينما سجل سعر كيلو السمك السردين المجمد 15_25 جنيها ، المرجان المجمد 23 جنيها للكيلو ، كما سجل الأسعار سمك البلطي البلدي نحو 22 – 23 جنيها للكيلو ، وسعر البلطي الأسواني 17 - 37 جنيهًا.

الاسماك الاكثر مبيعات

شهد أسعار الأسماك استقراراً فى الاسعار مع بداية اليوم السبت وكما رصد الدستور الأسعار العديد من الأصناف الأسماك بسوق العبور أحد الأسواق التي تخاطب فئات المختلفة الموطن لمتوسطي ومحدودي الدخل وذوي الدخول المرتفعة ، حيث سجلت أسعار أسماك الثعابين تغيرات بأسعارها اليوم نظرا لوجود عدة أنواع من أسماك الثعابين وقد يتراوح سعرها 50 إلى 170 جنية ، بينما سجل سعر سمك البربون " الجمبري الشعبي " يصل لنحو 5 جنيهات فرق بين سمك البربون الكبير ليصل سعر الكيلو 45 جنيه بينما سعر سمك البربون الصغير 40 جنيهًا ، بينما بلغ سعر كيلو سمك البوري نحو 40 جنيها ً

شهدت متوسط أسعار السمك المكرونة سويسي 60 جنيهًا بمنتصف اليوم ، بينما سجل سعر كيلو سمك موسي نحو 90جنية ، وجاء سعر كيلو سمك الدينيس نحو 90 جنيهاً للكيلو ، يليها بلغ سعر كيلو سمك الوقار نحو 90 جنيها ، وثم سجل كيلو سمك القاروص " اللوت " نحو 80 جنيها ويتوقف السعر حسب حجم السمك

أسعار فياجرا الأسماك

تشهد سجل سعر الاستاكوزا " الوليدة " صغيرة الحجم بقيمة 120 جنية للكيلو ويشمل الكيلو ما بين 6 إلي 8 حبات استاكوزا ، بينما سجل سعر الاستاكوزا البحر الأحمر الأعلى سعراً ليصل سعر الكيلو 600 جنية ، وبلغ سعر السبيط من 90 لـ 180 جنيها ، فيما بلغ سعر الكابوريا من 30 لـ 140 جنيها، يليها سجل سعر البورى 25 لـ 45 جنيهاً للكيلو ، ثم بلغ سعر كيلو سمك البربون بلغ من 42 لـ 48 جنيها، وبينما جاء سعر الجمبري صغير الحجم بقيمة 115 جنية ومتوسطي الحجم 300 جنيه ، كبير الحجم 450 جنية ، والجامبو 650 جنيهًا ، بينما تتراوح سعر كيلو قشر البياض 90 بينما يبلغ سعر كيلو الفليلة لقشر البياض بقيمة 130 جنيها .