السبت 22 مايو 2021
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محافظات

وزير الزراعة لمحافظ بورسعيد: "هناخد لحمة من عندكم واحنا مسافرين" (فيديو)

وزير الزراعة لمحافظ بورسعيد: «هناخد لحمة من عندكم واحنا مسافرين»

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد

أشاد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة بأسعار اللحوم البلدية بمحافظة بورسعيد، والتي أعلن عنها المحافظ خلال عرض عدداً من المشروعات أمام الوزير، وأكد أنها بقيمة 90 جنيهاً فقط، حيث قال الوزير خلال كلمته التي أعقبت كلمة المحافظ: "هناخد لحمة من عندكم واحنا مسافرين".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، لمحافظة بورسعيد، حيث تفقد رفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشروعات الوزارة بالمحافظة.

في ذات السياق، أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أن الوزارة تسعى لتوفير المياه، وذلك من خلال السيطرة تدريجياً على الزراعات الشرهة مثل "الموز"، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار السيطرة على الفقر المائي.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن قطاع الزراعة أمن قومي لمصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية من الدول التي واجهت كورونا دون نقص في المنتجات الزاعية.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن قطاع الزراعة أمن قومي لمصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية من الدول التي واجهت كورونا دون نقص في المنتجات الزراعية.

كما كشف وزير الزراعة عن صادرات مصر الزراعية التي بلغت 35 مليار جنيه، بخلاف الصادرات من التصنيع الزراعي.

تطور غير مسبوق

وأكد الوزير أن القطاع الزراعي شهد تطورا غير مسبوق في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وحققنا الاكتفاء الذاتي في العديد من الاحتياجات الزراعية، مشددًا على أن الأمن الزراعي هو أمن قومي لمصر.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، أن المحافظة هي الوحيدة التي تبيع اللحم البلدي بـ90 جنيهاً، وذلك بمنافذ مشروع الإنتاج الحيواني.

واستعرض محافظ بورسعيد أمام الوزير عدداً من المشروعات القومية، ومشروعات الانتاج الزراعي والنباتي والحيواني، وكذلك مشروعات الصناعة، وتطوير بحيرة المنزلة، وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تشهد زيادة في مساحة الأراضي المنزرعة المنتجة.

وكان قد بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمحافظة، وسبل دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظة.

يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديرو مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.

وزير للزراعة بورسعيد أكد خلال

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