السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تعلن الحرب على كورونا.. حملات لتطهير دور العبادة والمنشآت العامة

حملات تطهير المنشأت
حملات تطهير المنشأت والمساجد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه يجري تكثيف أعمال تعقيم وتطهير دور العبادة وجميع المنشأت الحكومية والبنوك وماكينات الصرافة ومحطات السكك الحديدية والمواقف بقرى ومراكز المحافظة، ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة للمنشآت الخدمية والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف المراكز والأحياء حملات لتعقيم وتطهير المساجد والمنشات الحكومية والعامة ودور العبادة، وترأس محمد بشير رئيس حى غرب بالتعاون مع المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أعمال التطهير بالحى والتى استهدفت مساجد المجاهدين والتقوى والرحمة وسنبل والجامع الكبير ومحطة قطارات أسيوط ومحطة الأتوبيس، كما تم التنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية والتأكد من التزام المصليين باتباع الإجراءات الوقائية من حيث ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصليين.

وأكد المحافظ التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بالمحافظة خلال عدة اجتماعات سابقة لتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية وكافة المباني الحكومية والشوارع والميادين ومكاتب البريد والبنوك، لتحقيق أعلى معدلات من التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى حرصًا على سلامة المواطنين.

حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (22)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (22)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (14)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (14)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (13)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (13)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (11)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (11)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (6)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (6)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (2)
حملات تطهير دور العبادة بأسيوط (2)
اسيوط محافظة مجلس الوزراء وزارة الصحة محافظ أسيوط محمد صلاح مياه الشرب الصرف الصحي مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحي فيروس كورونا السكك الحديدية اللواء عصام سعد

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