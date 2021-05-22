السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«السريانية» تحتفل بذكرى عيد القدّيس باسيليقوس الشهيد

مطران السريان الكاثوليك
مطران السريان الكاثوليك

تنظم الكنيسة السريانية بمصر، اليوم، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، ويقرأ المسيحيون السريان في مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم. 

 

وخلال القداس الإلهي  ستتم قراءة:

 

الرسالة إلى العبرانيّين 39-32:10

 

إنجيل القدّيس متّى 22-16:10

 

كما تحتفل الكنيسة السريانية الكاثوليكية في مصر اليوم بذكرى عيد القدّيس باسيليقوس الشهيد.

والكنيسة السريانية الكاثوليكية هي كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة مرتبطة بشركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي، أي أنه مسموح للسريان الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية حتى لو كانت تخالف أحيانا التقليد الكاثوليكي الغربي.

لا يزال بعض من أبناء هذه الكنيسة يتكلمون اللغة السريانية ويسكنون في شرق سوريا وفي شمال العراق لكن لغالبية أتباع الكنيسة حالياً فاللغة العربية هي اللغة المحكية. 

والمركز الرئيسي لكنيستهم هو أنطاكية في تركيا ولكن اي من بطاركتهم لم يقم يوما هناك، فمنذ تأسيس هذه الكنيسة تنقل بطاركتها بين عدة مدن في سوريا ولبنان. واليوم يقع المقر البطريركي للسربان الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت، ويحمل بطاركتهم على الدوام اسم إغناطيوس كاسم أول ثم الاسم الشخصي للبطريرك.

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