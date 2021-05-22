السبت 22 مايو 2021
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سياسي

برلمانية تكشف «الأسرار المبهرة» في لقاء النواب والبابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعربت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالاستقبال الحافل من قبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لها ولعدد من نواب البرلمان المصري للتعرف عليهم عن قرب، وتقديم التهنئة له بالعيد بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.

وأضافت سعيد، في بيان لها، أن البابا تواضروس قام بالتعارف معهم شخصيا وتبادل الأحاديث الودية والإجابة على تساؤلات بعض النواب، ثم قام بجولة ميدانية للمقر لعرض ما فيه من مقتنيات آثرية ثمينة تعود لكنائس العصور الوسطى ولوحات فنيه قبطية.

وتابعت: "عرض قداسته طريقة قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو ما تفاجئ به النواب، أنه يتم أخذ الرأي والتصويت بنظام مماثل تماما لمجلس النواب".

واستطردت عضو مجلس النواب؛ أن البابا عرض المكتبة الفخمة هائلة المساحة والامكانيات المقامة بالتعاون مع المكتبة الأهلية الفرنسية والتي تعد صرحا من أعظم إنجازات البابا؛ وعند الانتهاء منها ستكون واجهة لكل الباحثين في العالم لعراقة محتواها، حيث تحتوي على أعداد لا حصر لها من الكتب والمجلدات وهو ما أبهر الحضور؛ بهذا الإنجاز الذي أوضح اهتمام قداسته بالبحث العلمي والتعليم والقراءة.

وأعربت النائبة، في ختام بيانها، عن سعادتها وامتنانها لاستقبال قداسة البابا لهم وكرم ضيافته.

وكان استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد برلماني زار الدير.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في بيان له الأربعاء الماضي، نشرعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن النواب البرلمانيين أعربوا عن رغبتهم في زيارة قداسة البابا للتعارف وتقديم التهنئة بالأعياد، واستجاب قداسته لرغبتهم واستقبلهم اليوم، وأدار معهم حوارًا أبويًّا وأجاب على أسئلتهم.

البابا تواضروس لقاء البابا تواضروس ونواب البرلمان مجلس النواب أعضاء مجلس النواب دير الأنبا بيشوي

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