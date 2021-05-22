السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كلدان مصر» يقرأون جزء من رسالة بولس الرسلة لتلميذه تيموثاوس في قداس اليوم

الاب بولس ساتي
الاب بولس ساتي

تنظم الكنيسة الكلدانية بمصر، اليوم، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، ويقرأ المسيحيون الكلدان في مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم وخلال القداس الإلهي، منها رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموثاوس 8-1:4 و إنجيل القدّيس يوحنّا 65-60:6.

وتيموثاوس هو أحد تلاميذ القديس بولس الرسول، حيث قام بإرسال رسالة إليه محسوبة ضمن رسالات الكتاب المقدس. 

وعن الكنيسة الكلدانية بمصر قال الأب بولس ساتي: "الكنيسة الكلدانية تعتبر من أقدم الكنائس بصورة عامة، وتُسمى بكنيسة المشرق، وسُميت بذلك لكونها كانت تقع شرق الإمبراطورية الرومانية، مع مراعاة أن العراق "بلاد ما بين النهرين"، كانت تحت سُلطة الفرس "ايران" حينما انتشرت بها المسيحية، ومن حينها انتشرت في بلدان مُتعددة، من سواحل اليابان وحتى جزيرة قبرص".

وأضاف: "وصل الكلدان إلى مصر، في القرن الثامن عشر؛ وكان انتقال العراقيين إلى مصر، لاسيما التُجار والمستثمرين منهم، سببًا قويًا لانتقال الكنيسة إليها، والمُتابع للتاريخ يلحظ أن التوافد على مصر كان قويًا على مراحل أولها فترة الازهار الاقتصادي بمصر، على يد مُحمد علي الكبير، مؤسس مصر الحديثة، ثم أتت حقبة الحرب العالمية الأولى، وتوابعها، حيث أتى العديد من الكلدانيين إلى مصر".

وتابع:"وهنا يجب أن نُشير إلى أنه بدء من الجيل الرابع لأولئك المستقرين بمصر من الكلدان، فهم مصريين حقًا وليسوا أجانب، فالكنائس الشرقية بشكل عام "مُصرت" في مصر، بسبب الزواج والمُصاهرة". 

 

الطائفة الكلدانية الكلدان الكلدان الكاثوليك الكلدان الكاثوليك بمصر الكلدانية الكنيسة الكلدانية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

«أبومازن» يشكر الرئيس السيسى على جهود تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

قوات الاحتلال تسمح للصيادين في قطاع غزة بممارسة عملهم