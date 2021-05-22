محافظ المنيا يلتقي وفد مجموعة «كلنا واحد» للجمعيات في مجال الإعاقة

محافظ المنيا يلتقي وفد مجموعة «كلنا واحد» للجمعيات في مجال الإعاقة
التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوفد مجموعة "كلنا واحد" للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمحافظة، والذي يمثل 11 جمعية أهلية من المهتمين بمجال الإعاقة بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة هبة أبو زيد، مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وطارق محمد عن جمعية الرؤية الجديدة للتنمية، ومارية حنا، عن جمعية الجزويت، والبرت عزت ممثل الهيئة الإنجيلية.
وأكد المحافظ، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة، وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.
وقرر المحافظ، خلال اللقاء، تفعيل اجتماع اللجنة التنسيقية، بصورة شهرية، بحضور جميع وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المدن، وممثلي البنوك، والجهات المعنية، لمناقشة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بذوي الهمم، وحلها أولا بأول، مشيراً الى أنه كان قد أصدر كتاباً دورياً للتاكيد على تفعيل نسبة الـ 5% الخاصة بالعمل بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم وحل جميع المشاكل التي يعانون منها ، كما يجري حاليا إنشاء نادي متحدي الإعاقة المقام على ١٠ أفدنة بمدينة المنيا الجديدة، ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم وممارسة أنشطتهم ، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.