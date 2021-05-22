السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يلتقي وفد مجموعة «كلنا واحد» للجمعيات في مجال الإعاقة

محافظ المنيا اسامه
محافظ المنيا اسامه القاضي

التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوفد مجموعة "كلنا واحد" للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمحافظة، والذي يمثل 11 جمعية أهلية من المهتمين بمجال الإعاقة بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة هبة أبو زيد، مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وطارق محمد عن جمعية الرؤية الجديدة للتنمية، ومارية حنا، عن جمعية الجزويت، والبرت عزت ممثل الهيئة الإنجيلية.

وأكد المحافظ، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة، وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.

وقرر المحافظ، خلال اللقاء، تفعيل اجتماع اللجنة التنسيقية، بصورة شهرية، بحضور جميع وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المدن، وممثلي البنوك، والجهات المعنية، لمناقشة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بذوي الهمم، وحلها أولا بأول، مشيراً الى أنه كان قد أصدر كتاباً دورياً للتاكيد على تفعيل نسبة الـ 5% الخاصة بالعمل بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم وحل جميع المشاكل التي يعانون منها ، كما يجري حاليا إنشاء نادي متحدي الإعاقة المقام على ١٠ أفدنة بمدينة المنيا الجديدة، ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم وممارسة أنشطتهم ، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.

محافظ المنيا اسامه القاضي
محافظ المنيا اسامه القاضي
محافظ المنيا مجموعة كلنا واحد جمعية أهلية مجال الإعاقة الاشخاص ذوي الهمم

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